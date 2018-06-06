台大訴願 捍衛大學自主

2018年06月06日 04:11 中國時報 吳威志

自從國台辦於228當天公布惠台31項措施之後，兩岸關係就變了，尤其是台灣學子與博士畢業生紛紛赴大陸尋找生機。然而，民進黨政府卻反其道而行，對赴大陸尋求發展的人設限，也聲稱要嚴審大陸來台人士，這是對兩岸關係開倒車。獨派分子更是針對兩岸民間交流的「海峽論壇」猛烈抨擊。

對於教育部未能依《大學法》規定聘任新校長，台大6月4日委請律師提出訴願，以釐清法律爭議，捍衛遴選之自主性與合法性。此外，已有台大學生提出訴願，台大校長當選人管中閔也將委任律師對教育部提起訴願。不過台大校長遴選爭議已歷經4個多月，台大可考慮在訴訟過程中聲請「假處分」，讓管中閔先暫時擔任校長，以免影響台大的發展。

教育部5月24日再度回文台大要求重啟校長遴選程序。雖然教育部次長林騰蛟表示「教育部未發文，所做的決定並非行政處分，台大無法對此提起行政救濟。」不過，這是當時參考高雄高等行政法院105年針對成大校長遴選的判決，認為遴選分成不同階段，因此參與前階段遴選程序的遴選委員會其作成之決定，並不足以對外發生效力。但矛盾的是，教育部既已對外召開記者會宣布不聘任管中閔，最後動作已完成，應屬行政處分。

值得一提的是，訴願前提是「教育部要求台大重啟遴選」的命令是不是屬於「行政處分」。曾有支持教育部的學者認為，依《大學法》規定，國立大學校長由教育部聘任，台大是教育部下級機關，屬性上也是行政機構，因此台大校長的聘書是教育部行政「內部」流程，不具備法律上「外部」核定效力。

可惜這些人忽略了《大學法》與《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》已將教育部的核定權限縮，為了避免侵入「大學自治」的範疇，國立大學須經由校務會議同意，產生遴選委員會辦理之，且內含至少3位教育部代表，所以不能單純以內部「行政機構」認定，否則大學主管全由教育部指派即可，也無庸論及憲法延伸保障的「大學自治」。

最特別的是，教育部5月4日發出不予核備的公文，連是不是行政處分都說不清楚，違反正當的法律原則。如果不是行政處分，就是無權處分，只是行政指導而已，就應依據遴委會決議聘任。換言之，教育部要求台大重啟遴選，若認為這不是行政處分，等於是承認自己對此案沒有處分權，那又何來不聘的權利？

此訴願案未來可能的發展，若行政院訴願委員會駁回訴願，或是超過3個月不為決定，或延長訴願決定期間超過2個月，訴願者就可向高等行政法院提起行政訴訟。上述三者提出的訴願案中，尤其是台大，可在訴願或行政訴訟的過程中向行政法院聲請「假處分」，經法院裁決，決定管中閔可不可以「暫時」擔任台大校長，直到行政訴訟有結果。但這必須證明學生上學、老師教學受到極大影響。

事實上，台大的世界排名已然落後，沒有正式校長，很多重大政策無法進行，也很難爭取經費或進行國際合作，更傷害學生的受教權。甚至，由於上屆校長任期已屆滿，上屆校長所指定的代理校長目前是否還有權代理、所發的畢業證書是否因此涉有偽造文書，都值得注意。台大是台灣高教的指標，此次台大行政救濟的啟動，捍衛的不只是台大人，更是台灣每一個人的權益！

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)