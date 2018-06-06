2018年06月06日 04:11 中國時報 潘家鑫

今年許多高中畢業生決定自己的出路，勇敢踏出台灣舒適圈，選擇跨海西進，挑戰大陸名校。網路瘋傳一張台生排985名校廣東中山大學面試的照片，有圖有真相，數百名拔尖台生的拚勁，震碎台獨玻璃心。

過去台獨政客經常擴張解釋《兩岸人民關係條例》第34條，對於報導兩岸交流的新聞，硬扣上「置入性行銷」的紅帽子，箝制新聞自由；近來蔡政府又要將任何反對或質疑其施政的消息汙名化為「假新聞」。若說什麼是「假新聞」，年輕人西進用腳投票，已證實過去綠營所謂的「天然獨」，才是「假中之假」。

近來綠色執政傾各部會之力「卡管」，搞得台灣高教群龍無首，國際競爭力倒退嚕，落後大陸名校，再加上青年就業、低薪前景堪慮，使得今年高中畢業生以學測免試申請大陸名校的人數激增。多數陸校備審資料要求高中校長推薦函，不料，建中、武陵高中等明星學校校長因推薦太多學生，而被教育部、調查局打電話「關切」，消息傳出，被網友批評為「綠色恐怖」。對此，調查局出面澄清，打電話是為了解陸方「惠台31項措施」對各產業的影響，提供政府施政參考。然而，執政當局若真的想要洞察這個世代年輕人的想法，不妨蒐集一下針對他們的調查資料。

這代網路原生族群，從小看青少年冒險、反烏托邦小說《饑餓遊戲》三部曲、改編電影或玩網路遊戲長大，被英國倫敦大學榮譽教授、經濟學家Noreena Hertz以小說女英雄的名字Katniss，命名1995至2002年出生者為「K世代」，認為他們掙扎地生活在艱困的不公平世界中，並孤獨地渴望在線上或線下與人連結。雖然她的分析對象是西方國家K世代，但受到網路無國界的影響，其他國家的K世代也有類似的特徵，已和「老一輩」80後的千禧世代，或台灣的太陽花世代，從中學才接觸網路的經驗有所不同。

雖然兩個世代的年輕人都對社會不認同，不相信權威，但據台灣東方線上的調查，K世代比80後更有自信，認為自己的才能不會不如人，更希望在生活、學業、工作上獲得肯定，並且K世代比80後有更強烈的動機，認為用功讀書念好學校，將來才有好的工作很重要，但他們也認為工作不是生活的全部，而是為了賺錢享樂，對組織的忠誠度較低。

從以上調查，不難理解西進挑戰大陸名校的K世代，是為了追求未來更好的生活，不惜離棄在台念書的「由你玩4年」，並對勞動條件的惡化「窮忙」不抱希望，更對行政院長賴清德的「功德說」或三軍統帥蔡英文要高中生先當兵不急著上大學的說法無法信任。最後，對離家打拚的勇敢台灣人致意：「饑餓遊戲快樂！願機會永遠對你有利！」（作者為文化大學廣告系助理教授）

(中國時報)