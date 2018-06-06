2018年06月06日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

全球四大熱銷長演歌劇之一《波希米亞人》，將在高雄春天藝術節登場，並採用台灣本土製作團隊、聲樂家、演員、音樂家等，非常接地氣，導演馬修‧巴克利表示：「百年來，觀眾之所以喜愛這個作品，是因為故事描述一群熱愛藝術的窮苦青年，如何在愛情與貧苦中掙扎，場景為巴黎拉丁區，我這次把它調整成現代版，變成發生在2018年，更貼近當代觀眾的心。」

故事關懷人性 流傳百年

馬修‧巴克利是澳洲雪梨歌劇院駐館導演，這是他第二度和春天藝術節合作，他表示，「《波希米亞人》故事中的主人翁咪咪和魯道夫，兩人陷入愛河，卻又同時遭遇命運考驗、疾病打擊等事件，使他們分分合合。我相信，普契尼在創作這個作品時，是從關懷人性做出發點，每個人都是為了愛、為了生存而掙扎，這樣的故事，可以跨越時空，即使流傳了百年，同樣動人，完全沒有違和感。」

音樂學者車炎江表示，《波希米亞人》是一部雅俗共賞之作，也是全球歌劇院樂季必備且賣座的作品，「音樂非常動聽，像是〈你那好冷的小手〉、〈我的名字叫咪咪〉等，這些都是觀眾最喜愛的歌曲，這些流暢精妙的音樂，是緊扣著戲劇情節寫成，值得細細品味。」

劇中音樂動聽 扣人心弦

高雄市交響樂團指揮楊智欽表示，《波希米亞人》劇情鮮明生動且結構完美，「不管是題材、角色設定，都是普羅大眾的生活體驗，情感自然真實，觀眾可以產生共鳴，此外，4幕的劇情設定發展，就像一年四季春夏秋冬的萬物規律，加上豐富炫麗的管弦樂色彩與優美旋律，可說是現代音樂劇與電影配樂的豪華版。」

高雄市副市長史哲表示，春天藝術節已克服萬難，連續4年推出自製歌劇，「從過去的經驗累積，我們這次把這來自西方的歌劇，轉化為現代文青版，故事內容說的是4位落魄文青的愛情糾結，適合現代觀眾欣賞。」

《波希米亞人》將在6月15日、6月17日在高雄文化中心至德堂演出，將採中文字幕、義大利文發音，購洽「愛PASS」系統。

(中國時報)