木瓜價暴跌 1公斤80元變10元

台東縣政府發動縣府同仁訂購，引發熱烈響應。（黃力勉攝）

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中國時報
／綜合報導

繼鳳梨、香蕉及荔枝等水果因盛產導致崩盤或價跌，以往價格持穩的木瓜也出現量多價跌的情形，美濃區果樹產銷班16班班長曾文秋直言，種木瓜10多年，從未見過這麼慘的價錢，農委會應撤銷補助網室設施的錯誤政策。

曾文秋說，農委會2017年起大力補助網室設施，導致網室木瓜數量增加，但從來就沒幫農民行銷，造成木瓜價格盤商價從最高1公斤近80元降到現在1公斤僅10元，1箱12公斤只賣120元，扣除紙箱與運輸成本，毫無利潤。 曾文秋表示，所幸美濃農會找到外銷市場，否則木瓜可能崩盤。

美濃農會總幹事鍾清輝說， 6月3日拍賣市場木瓜均價降至每公斤13.4元，農會在市府農業局協助下立即啟動外銷機制，4日外銷新加坡1200箱，給農民價格每公斤27元，並於6月7日再加碼外銷600箱，盼能幫助農民解決木瓜過剩的現象。

台東鳳梨滯銷也引發關注，台東縣政府發動縣府同仁訂購，引發熱烈響應。台東縣農業處長許瑞貴表示，鳳梨產地直送、每顆僅25元，讓同仁踴躍購買，農民也減緩許多出貨壓力。

夏季水果多因盛產導致價跌，唯有紅龍果成了萬綠叢中一點「紅」，上周批發價每公斤約150元，卻也引起宵小注意；萬丹果農洪兆濡一天內就被偷採500斤，損失超過4萬元，讓他直呼心疼，希望警方早日破案。

曾在全國紅龍果評鑑中獲得第一名的洪兆濡說，這批紅龍果是利用燈照技術調節產期，因為錯開正常產季，因此量少價高，最高等級一公斤150元，最差也有70、80元行情；他說，未來幾天晚上必須多巡幾次。

(中國時報)

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