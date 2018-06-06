國王歌手唱《茉莉花》 全場嗨翻

來自英國的國王歌手是重要的無伴奏人聲合唱團體，錄製超過150張專輯，樂譜銷量超過200萬冊。（牛耳提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

「這是很美的一首歌，我知道在台灣，你們也喜歡這首歌，真是太好了！這也是我們這次亞洲巡演所唱的最後一首歌。」在《茉莉花》的安可歌聲中，國王歌手結束了長達3周的成軍50周年亞洲巡演，一起上台合唱的台北市三玉國小小朋友們也獻上50朵向日葵，祝福國王歌手往下一個50年前進。

昨日下午國王歌手先是舉行了教育工作坊，與台北市合唱團比賽特優團體三玉國小合唱團的小朋友們及國立實驗合唱團分享巡演生涯，國王歌手成員之一的布爾頓表示，唱歌就是要把自己開心的心情表達給觀眾，「在演唱時一定要帶著微笑，用聲音、用肢體把你們對合唱的喜悅表達出來，台下的觀眾才會感受得到。」

成員之一男高音朱利恩‧葛果利個頭比較小，音色高亢不失優雅，他說，父親來自英國，母親是日本人，「我在國王歌手4年，最喜歡的中文歌就是《茉莉花》。」

朱利恩說，「當我們在小學生的年紀，每天就有3小時的合唱練習；然後加入合唱團，等到變聲，就要重新訓練聲音，大學後就加入像是國王學院合唱團，一邊唱歌、一邊念書、一邊學習各種語言，才有機會成國王歌手的一分子。」

昨晚音樂會上，國王歌手演唱了他們拿手的文藝復興系列、民謠歌曲、戀人系列等歌曲之外，也演唱了多首中文及台語歌謠，包括《丟丟銅》及《遊子吟》等歌曲，舞台全暗，只有留一束燈圈住正在演唱的國王歌手，他們就像用歌聲與台灣樂迷話家常，氣氛溫馨親密。

(中國時報)

木瓜價暴跌 1公斤80元變10元 摺紙動物園 3

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。