國王歌手唱《茉莉花》 全場嗨翻

2018年06月06日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

「這是很美的一首歌，我知道在台灣，你們也喜歡這首歌，真是太好了！這也是我們這次亞洲巡演所唱的最後一首歌。」在《茉莉花》的安可歌聲中，國王歌手結束了長達3周的成軍50周年亞洲巡演，一起上台合唱的台北市三玉國小小朋友們也獻上50朵向日葵，祝福國王歌手往下一個50年前進。

昨日下午國王歌手先是舉行了教育工作坊，與台北市合唱團比賽特優團體三玉國小合唱團的小朋友們及國立實驗合唱團分享巡演生涯，國王歌手成員之一的布爾頓表示，唱歌就是要把自己開心的心情表達給觀眾，「在演唱時一定要帶著微笑，用聲音、用肢體把你們對合唱的喜悅表達出來，台下的觀眾才會感受得到。」

成員之一男高音朱利恩‧葛果利個頭比較小，音色高亢不失優雅，他說，父親來自英國，母親是日本人，「我在國王歌手4年，最喜歡的中文歌就是《茉莉花》。」

朱利恩說，「當我們在小學生的年紀，每天就有3小時的合唱練習；然後加入合唱團，等到變聲，就要重新訓練聲音，大學後就加入像是國王學院合唱團，一邊唱歌、一邊念書、一邊學習各種語言，才有機會成國王歌手的一分子。」

昨晚音樂會上，國王歌手演唱了他們拿手的文藝復興系列、民謠歌曲、戀人系列等歌曲之外，也演唱了多首中文及台語歌謠，包括《丟丟銅》及《遊子吟》等歌曲，舞台全暗，只有留一束燈圈住正在演唱的國王歌手，他們就像用歌聲與台灣樂迷話家常，氣氛溫馨親密。

(中國時報)