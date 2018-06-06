最快月底狄鶯帶孫安佐回家

狄鶯（右）昨以短髮亮相，一路緊抓著孫鵬的手，依偎在他身旁。（翻攝自中天新聞）

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中國時報
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孫安佐（右）涉恐攻受關注，孫鵬和狄鶯滯美救子，心力交瘁。（取材自臉書）
狄鶯（左二起）3月和孫鵬赴美救子時還是長髮。（資料照片）

孫鵬、狄鶯的18歲獨子孫安佐今年3月底在美國賓州因涉恐攻被捕，孫安佐在台灣時間5日再度出庭，孫鵬、狄鶯昨到法庭旁聽，孫鵬穿白Polo衫搭西裝外套，兩鬢和髮際線花白，狄鶯一身黑藍相間深色裝扮，還把留了30多年的長髮剪了，身形消瘦不少，神情也十分憔悴，夫妻倆戴著墨鏡，緊牽雙手走出庭外未受訪。

孫安佐昨在庭上道歉，「在牢裡我沒有一天沒有後悔自己做的事情，現在我跟我的朋友不能一起畢業，也不能去我嚮往的大學，都是因為我的錯誤，我真的很抱歉，我答應大家不會再犯同樣的錯誤了。」

移民署觀護所服刑

孫鵬則對法官陳述很思念孫安佐，表示孩子不懂事，希望他盡快返家，孫鵬走出庭外時提醒媒體小心腳步，狄鶯則靜默地緊靠著孫鵬未發言。

孫安佐昨認了恐怖威脅罪名，法官判處4個月有期徒刑，且可立即假釋，孫安佐需支付700美元（台幣約2萬1000元）罰金給法院，以及350美元（台幣約1萬500元）罰金給警局。孫安佐因另涉非法持有槍械罪嫌，因此在聯邦政府調查結果出爐前，仍須到美國移民署觀護所的監護機關服刑，若最後聯邦政府未再針對非法持有槍械罪起訴，孫安佐最快本月底就可返台。

在美執業律師邱彰認為，因法官已同意這案子由國土安全部接手，國土安全部下的移民局只管孫安佐簽證到期前必須走，所以孫才會早早回台。

台灣刑法有管轄權

她表示，「那位警長曾說他手上有200頁孫安佐的罪狀是台灣來的，可見狄鶯或孫鵬台灣有死敵。台灣檢察官也可能主動偵查，就算什麼事都沒有，日子也會很難熬。」另一位律師侯慶辰指出，未來若聯邦政府起訴孫安佐，孫安佐的訴訟之路還很長；但若聯邦政府決定不起訴，美國移民署會評估孫安佐狀況，若認為沒有其他問題，就會將孫安佐強制出境。賓州法官雖已當庭假釋孫安佐，但由於孫安佐在美非法持有槍枝彈藥，加上是中華民國國籍，台灣刑法有管轄權，回台後恐仍得面臨檢調單位調查。

(中國時報)

張菲盼社會給孫安佐機會

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