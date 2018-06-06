周董跨海打氣 傘兵淚崩

周杰倫人在紐約，但聽聞粉絲需要幫忙立刻義不容辭相助。（資料照片）

友善列印
中國時報
報導

傘兵秦良丰上個月17日在國軍漢光演習預演跳傘時，意外從高空墜落地面，他雖幸運撿回一命，但目前仍住院治療中，有醫官日前在周杰倫（周董）及楊丞琳臉書留言，希望這兩位秦良丰的偶像能錄語音或影片鼓勵他。周董近日到美國紐約旅遊，因此有時差，但他一接獲這個消息，立刻義不容辭為秦良丰錄下加油打氣的音檔，並透過工作人員送到秦爸爸那裡，希望他趕快好起來。

秦爸爸收到錄音檔後相當感激，希望藉由周董的工作人員，向周董表達謝意。杰威爾轉達秦爸爸的說法，表示放周董的打氣音檔給秦良丰聽，他當場激動的哭了，「可見周董的加油打氣對良丰幫助很大，真的很謝謝周董，真的要麻煩妳跟周董說聲謝謝，真的很謝謝妳們，謝謝。」

陪昆凌出國兼放閃

而楊丞琳經紀人也表示，楊丞琳一知道這件事，馬上傳了語音給他。秦家人也傳回訊息：「他很感動，有掉淚的點頭，相信這對哥哥的幫助力量很大，真的要麻煩你們跟丞琳說聲謝謝，真的很謝謝你們。」

周董原預計本周將在鄭州舉辦兩場「地表最強2」演唱會，但主辦單位因故延期至7月，讓他獲得一小段假期，他陪老婆昆凌到紐約工作兼旅遊，不忘放閃，在昆凌端著漢堡的照片下留言：「有這麼漂亮的服務生，我天天去。」此行他也參觀畫廊，和藝術家KAWS相見歡。他15日起又要在上海演出，緊接著投入新一季《中國新歌聲》。

(中國時報)

3篇 安唯綾撇當小三 回歸臉書 戴愛玲辦唱助偏鄉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。