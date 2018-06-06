周董跨海打氣 傘兵淚崩

2018年06月06日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

傘兵秦良丰上個月17日在國軍漢光演習預演跳傘時，意外從高空墜落地面，他雖幸運撿回一命，但目前仍住院治療中，有醫官日前在周杰倫（周董）及楊丞琳臉書留言，希望這兩位秦良丰的偶像能錄語音或影片鼓勵他。周董近日到美國紐約旅遊，因此有時差，但他一接獲這個消息，立刻義不容辭為秦良丰錄下加油打氣的音檔，並透過工作人員送到秦爸爸那裡，希望他趕快好起來。

秦爸爸收到錄音檔後相當感激，希望藉由周董的工作人員，向周董表達謝意。杰威爾轉達秦爸爸的說法，表示放周董的打氣音檔給秦良丰聽，他當場激動的哭了，「可見周董的加油打氣對良丰幫助很大，真的很謝謝周董，真的要麻煩妳跟周董說聲謝謝，真的很謝謝妳們，謝謝。」

陪昆凌出國兼放閃

而楊丞琳經紀人也表示，楊丞琳一知道這件事，馬上傳了語音給他。秦家人也傳回訊息：「他很感動，有掉淚的點頭，相信這對哥哥的幫助力量很大，真的要麻煩你們跟丞琳說聲謝謝，真的很謝謝你們。」

周董原預計本周將在鄭州舉辦兩場「地表最強2」演唱會，但主辦單位因故延期至7月，讓他獲得一小段假期，他陪老婆昆凌到紐約工作兼旅遊，不忘放閃，在昆凌端著漢堡的照片下留言：「有這麼漂亮的服務生，我天天去。」此行他也參觀畫廊，和藝術家KAWS相見歡。他15日起又要在上海演出，緊接著投入新一季《中國新歌聲》。

(中國時報)