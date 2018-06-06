頑童謀當金曲紅毯第一帥

2018年06月06日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

頑童MJ116今年二度入圍金曲獎「最佳演唱組合獎」，而他們將在8月11日首度攻蛋開唱，日前門票開賣後隨即秒殺，因此宣布8月12日再加開一場，雙喜臨門！他們除了將以入圍者身分參加金曲獎頒獎典禮，日前還不小心嘴滑，洩漏將擔任頒獎人，笑說想穿上帥氣西裝，力奪「紅毯第一帥」。

頑童擔心頒獎時不知道要講什麼導言，瘦子以過去省話出名的金曲主持人蕭敬騰為例，「你看，他講話這樣子都能主持。」日前hito頒獎典禮發生周興哲名字被頒獎人誤唸成周星馳的糗事，大淵笑說不擔心重蹈覆轍：「我比較擔心頒獎時手滑獎盃摔斷，這樣要怪我還是領獎人？」

攻蛋仍緊張

他們也一致看好由Leo王、春豔組成的「夜貓組」，或張三李四拿下最佳演唱組合獎，反而對自己是否能鍍金抱持平常心。

頑童過去和張震嶽、熱狗在「兄弟本色」時期曾二度攻蛋，但每次登台表演都還是緊張到想吐，尤其他們會注意歌迷的反應，像是日前hito頒獎典禮便注意到觀眾都很冷靜，今年春浪時，則看到第一排的觀眾都坐著。

小春老婆呆寶靜近日參加《中國新說唱》節目錄影，他坦言老婆還沒去錄影時就一直覺得很緊張，他安撫老婆「當作去交朋友」，這幾天也都由他或其他成員幫忙帶兒子「大王」。近日包括熱狗、張震嶽相繼有寶寶出生，大淵打趣說：「最近好像是投胎潮。」瘦子則仍不考慮結婚生小孩。

(中國時報)