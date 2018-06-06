十大專輯暨單曲徐佳瑩雙料奪獎

2018年06月06日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

「中華音樂人交流協會年度十大專輯暨單曲」，向來被視為金曲風向球，今年由中華音樂人理事長李建復擔綱評審團年度總召，黃韻玲出任評審團主席，並與多位評審擔任總評選。昨揭曉結果，陳珊妮以及在今年金曲獎入圍5項，並叩關歌后的徐佳瑩都在年度專輯、單曲雙料入選。

評審團表示，徐佳瑩《心裡學》的旋律聲線，洗練而不炫耀，既有藝術性又有說服力，艾怡良創作的〈言不由衷〉，搭配徐的聲線，兼具藝術與商業性；陳珊妮雖在金曲獎僅入圍最佳作曲人，但評審團認為，《戰神卡爾迪亞》歌詞意境鮮明銳利，還結合影像與歌詞，〈不要不要〉則是巧妙融合當代流行語的創作。張惠妹《偷故事的人》每首單曲緊扣主題，專輯編曲單純，營造出澎湃情感；而準金曲歌王小宇的《同在》展現不同格局，譜寫愛情外，更著眼各種社會議題。

今年十大專輯還包括陳昇《南機場人》、頑童MJ116《幹大事》、董事長樂團《祭》、李權哲《醒著不醉Stay Sober》、邱比《大放》、樂團「Leo37+SOSS」《Be Well World》等。

十大單曲則有林俊傑〈偉大的渺小〉、盧廣仲〈魚仔〉、生祥樂隊〈有無〉、吳汶芳〈總有一天〉、大支及熊仔的〈走到飛〉、巴奈〈自由〉、拍謝少年〈契囝〉、老王樂隊〈我還年輕 我還年輕〉等。

(中國時報)