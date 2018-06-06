劉倩妏轉行「是演員選我」

2018年06月06日 04:11 中國時報 李承陽 專訪

伊林娛樂的演員劉倩妏來自馬來西亞，今年24歲的她主演電影《阿奇洛》入選中國獨立影像展、馬來西亞金環獎，更獲東京國際電影節的「東京寶石獎」，她的出道機緣很特別，竟是跟她從事直銷行業有關。

劉倩妏為扛家計，16歲選擇入行做直銷，19歲就買了進口車，20歲已是鑽石級會員，擁有數百名下線，小小年紀月收入高達20萬台幣，成功替家人償債，她回憶說：「以前錢包裡面的馬幣現金換算逾上萬元的台幣，其實很辛苦，放學就立刻換下制服，改穿上10公分的高跟鞋開始跑業務。」

被《醉．生夢死》震撼

劉倩妏高中時為找客戶跑遍很多學校，後來當地的校園雜誌做明星學生單元，要找成績好的、長相甜美的，而她則是賺最多錢的學生，雜誌曝光後，有節目製作人找她去上1集外景，錄完後又被電影導演看中找去拍電影，她迷上電影後輾轉來台灣成為演員，一切彷彿是蝴蝶效應。

21歲放棄高薪來台發展演藝事業，等於是重新開始，起初她對收入高低落差不習慣，靠存款過生活，還熬成了發「炎」人，身上有3個器官接連發炎，更體會到演員收入不穩的日子，奇怪的是，即使如此她心裡卻意外感到踏實，「我發現不是我選演員，是演員選我。」

劉倩妏來台第1年看了國片《醉．生夢死》，電影帶給她的震撼前所未有，於是決心要找到進台灣電影圈的大門。也有許多欣賞的台灣演員，像是吳慷仁、鄭人碩、黃健瑋，其中對吳慷仁的演技印象深刻，難忘他奪下金鐘視帝時的得獎感言，「得獎上台為幕後人員發聲，值得尊敬。」期許自己有一天也能成為女版吳慷仁。

(中國時報)