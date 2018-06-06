蟻人喊話想見台灣最美風景

2018年06月06日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

電影公司為紅毯見面會準備接駁專車。

即將來台宣傳電影《蟻人與黃蜂女》的男主角保羅路德（Paul Rudd），等不及奔台會粉絲，他特地用手機錄影片向影迷喊話：「聽說台灣最美的風景是人，我等不及要在台北和你們相見。」

保羅希望能深度訪台，但礙於時間有限，知道無法全台走透透，他耳聞「台灣最美的風景是人」，希望能在台北看到所有粉絲，一圓心願。

保羅近日為了就讀中學的姪子，接受學子採訪。席間他告訴學生當他還在念中學生時，就夢想成為一名演員，他看了史提夫馬丁（Steve Martin）的電影，立定志向要走喜劇路線，所以《銀幕大角頭》、《麻吉伴郎》都是他到現在都還很滿意的演出作品。他說：「有時候拍喜劇片真的很有趣。」也給學生一些建議：「不要讓其他人告訴你『你不行』，來打擊你或阻止你。」

送周邊電影票

《蟻人與黃蜂女》將於13日晚間6點於兩廳院廣場舉辦紅毯見面會，除了保羅，女主角伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）、導演派頓瑞德（Peyton Reed）也會出席。活動開放所有民眾參與，當天下午3點30分至7點30分，在信義、西門商圈推出免費蟻人接駁車直達現場，平均20分鐘一班。當天還會贈送電影票、原版海報、限量T恤、模型等周邊商品。電影7月4日在台上映。

(中國時報)