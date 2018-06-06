林思宇3小時甩處女情結

2018年06月06日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

林思宇（右）劇中和張洛偍常有十指緊扣動作，粉紅泡泡畫面受觀眾喜愛。

27歲新生代演員林思宇（宇宙）在偶像劇《三明治女孩的逆襲》和張洛偍飾演同居情侶，她第1次在螢幕和男演員有親密肢體接觸，剛開始和對方不熟，做十指緊扣等親密動作超尷尬，自覺保守害羞，她形容那種感覺就像大學時期有處女情結一樣，後來找他聊天3小時，打通任督二脈之後，一換裝就能角色上身，2人常在片場玩很大，比如捏奶頭，「是我捏他啦，他捏我還得了。」

宇宙平時是個環保尖兵，常鼓吹身邊人少吹冷氣、多做垃圾分類，提到戲外愛情經歷，她妙喻「喜歡資源回收，但不回收愛情。」

入行斷6年情

27歲的她談過2段刻骨銘心的感情，國三談初戀就以結婚為前提，被對方憨厚老實個性吸引，升學後因生活圈不同，前男友某天突然用即時通提分手，讓她崩潰大哭想挽回，才發現疑被劈腿，前男友移情別戀後竟一度想回頭找她，還好當時沒斷了理智線。

她花1周療完情傷，「當時因為這段初戀無疾而終，我有3年不想再談戀愛。」念五專時期才又認識第2任男友，對方大她3歲，「我考上淡大財金系，他上研究所，當時已有結婚共識，也見過雙方家長，沒想到我一個人生大轉彎。」她入行追求夢想，6年情忍痛畫下句點。目前她抽空念台大農業經濟系研究所，同時主持及拍戲，樂觀說雖然收入有限，但很努力珍惜每個機會。

(中國時報)