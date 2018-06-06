孟耿如霸氣買包 高塔公主預算無上限

2018年06月06日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

BVLGARI SERPENTI FOREVER DIAMOND BLAST淨白瑪瑙色肩背包，8萬8900元。（BVLGARI提供）

BVLGARI POP SIGNS峽谷琥珀色絲巾，1萬4900元。（BVLGARI提供）

BVLGARI SERPENTI FOREVER MERMAID皇家藍寶色蟒蛇皮肩背包，14萬6500元。（BVLGARI提供）

BVLGARI SERPENTI FOREVER金銀條紋小牛皮肩背包，7萬7900元。（BVLGARI提供）

BVLGARI SERPENTI HYPNOTIC MOSAIC石楠紫水晶色小牛皮撞色肩背包，8萬4300元。（BVLGARI提供）

女星孟耿如《高塔公主》正熱播，昨（5日）受義大利精品BVLGARI寶格麗之邀，演繹秋冬系列包款。自稱私下個性偏中性的她，偏好外型方正、立體的小型包款，當被問到平日買包的預算時，她則是霸氣回答：「預算沒有上限！」

慾望指數低 看中就是了

有著鄰家女孩外型的孟耿如，活動中選穿一襲不對襯剪裁洋裝、短靴，端出個性態度，並一連試背品牌SERPRENTI FOREVER及DIVAS’ DREAM系列下之最新包款。其中表面由手工繪製出宛如爆米花圖騰般的DIVAS’ DREAM POP-CORN蟒蛇皮肩背包，更深得她的喜愛，稱讚其符合自己的年紀，且適合多種不同的穿搭場合。

孟耿如自認平日的慾望指數不算高，要尋覓到令她動心的物件著實不易，「所以我看中就是看中了。」而這次因為參加活動偶遇的「爆米花」包，正符合上述所有的心動條件，令她也直言準備存錢入手。

寶格麗新包 愛戀普普風

印象中高端奢華的BVLGARI寶格麗，本季換上玩心四起的強烈視覺，以「Hypnotic Hotel」（迷幻飯店）為主題，加入峽谷琥珀色、石楠紫水晶、羅馬石榴石等新穎色調，採用幾何線條、圖騰描繪饒富70年代氛圍普普風情。

代表性SERPTENTI FOREVER系列下堆出的新款DIAMOND BLAST包款，淨白的Nappa小羊皮包面上，改用絎縫呈現經典八芒星立體圖樣，鍊帶部分也換為較為陽剛的粗扁金屬鏈帶代替原有蛇身鏈帶，為整體更增個性。新家族SERPENTI HYPNOTIC MOSAIC包款，則把包釦靈蛇蛇頭標誌低調換置鏈帶之上，搭配繽紛的色塊排列，帶出摩登感十足的細膩輪廓。

(中國時報)