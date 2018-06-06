CFDA大獎 黑珍珠翻紅

名模吉吉哈蒂德挑戰出自VERSACE 2018秋冬系列中的貼身連身褲裝。（CFP）

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中國時報
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女星凱特布蘭琪選穿MONSE 2018秋冬系列黑色裙裝率性十足，同時亦彰顯了她的超高衣品。（MICHAEL KORS提供）
超模娜歐蜜坎貝兒身著火紅CALVIN KLEIN 205W39NYC禮服，搭配Tiffany&Co.珠寶，出席CFDA頒獎典禮。（CFP）
榮獲本屆年度意見領袖的金卡達珊一襲Rick Owens兩截式裙裝，展現前凸後翹的傲人身材曲線。（CFP）
英國超模Jourdan Dunn身穿Michael Kors Collection早秋系列花卉洋現身紅毯。（MICHAEL KORS提供）

美國時尚設計師協會（CFDA）於當地時間本月4日晚間，於紐約布魯克林博物館中舉辦2018 CFDA大獎頒獎典禮，吸引演技派女星凱特布蘭琪、金卡達珊、設計師Michael Kors與Off-White主理人Virgil Abloh等大咖到場。

榮獲年度時尚指標獎的超模娜歐蜜坎貝兒，穿上一襲以啦啦隊彩球為靈感的火紅CALVIN KLEIN 205W39NYC禮服應景，她上台致詞時更展現霸氣下的感性一面，聲淚俱下地表示：「曾有許多人跟我說，因為我的膚色，我將無法（在這個行業裡）完成許多事，但我從未把它當作藉口，我讓它成為我的動力。今天我以一個有色女性的身分驕傲得站在這裡，並將繼續為時尚展業的多元性及平等努力。」

吉吉哈蒂德即選穿VERSACE秋冬連身褲裝凸顯曼妙身材，為品牌幕後操刀的設計師Donatella Versace，也一舉拿下年度國際設計師大獎。辣模伊莉娜沙伊克則身著鮮黃色Diane von Furstenberg動物紋禮服抵達會場，展現產後恢復良好的惹火身材。

同名品牌邁入50周年的Ralph Lauren，亦在Alexander Wang、Thom Browne等設計師的簇擁下，拿下CDFA首次頒發之成員致敬殊榮，表彰其對時尚產業不可估量的影響力。最具看點的年度女裝及男裝設計師獎項，分別由CALVIN KLEIN創意總監Raf Simons及街頭品牌Supreme奪得，施華洛世奇年度新銳設計師獎項，則頒給了Sies Marjan幕後操刀之亞裔設計師Sander Lak。

(中國時報)

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