黃曉明同框劉亦菲 掀藍色表盤風潮

天梭表主打杜魯爾系列男表，預告藍色表盤的流行趨勢，2萬3600元。（TISSOT提供）

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中國時報
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天梭表力洛克系列機械女表，小表盤更秀氣，售價1萬9700元，更親民。（TISSOT提供）
天梭表主打杜魯爾系列女表，2萬3600元。（TISSOT提供）
天王巨星黃曉明代言天梭表杜魯爾系列腕表。（TISSOT提供）
劉亦菲也是天梭表杜魯爾系列腕表代言人。（TISSOT提供）

瑞士天梭表 (TISSOT)昨日在台發表年度新表，預告下半年的腕表流行趨勢，其中最受矚目的焦點是黃曉明與劉亦菲代言的杜魯爾系列腕表，預告藍色表盤將掀流行風潮，運動表則仍是主流，天梭表除了擔任亞運會的官方指定時計外，也搶搭NBA進入總冠軍賽的風潮，勇士隊和騎士隊聯名表幾乎已經售罄。

NBA聯名表夯 勇士隊款將完售

運動表蔚為風尚，今年天梭表大動作與運動賽事結合，今年1月發表NBA聯名表，隨著賽事進展，勇士隊和騎士隊的買氣最夯，其中勇士隊聯名表更是即將完售，完全與人氣指數成正比。除此之外，印尼雅加達亞運會即將在8月登場，天梭表擔任官方指定時計，也將推出亞運聯名表，亞運籃球國手周儀翔、陳盈駿搶先配戴亞運聯名表走秀，為8月出戰亞運賽熱身暖場。

深受亞洲市場喜愛的機械表，也有新表情，天梭表力洛克系列女表推出縮小表盤的迷你版本，顯得更加柔美秀氣，與時下女性偏愛大表盤中性表的流行風潮做出市場區隔。

此外，機械表的價格平均多在2萬多元，陽春款甚至可壓到2萬元以下，價格十分可親，也是另一亮點。

(中國時報)

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