跨世代名車 到新竹一次看夠

2018年06月06日 04:11 中國時報 陳大任 報導

台灣第一場大型經典車活動將於9月下旬在新竹市舉行，宣傳影片搶先上檔，動用自1920年代到1980年代共6輛具有不同時代風格經典車款入鏡，穿梭在新竹最具人文風情的地標，不管是不是車迷，都將經歷時空交錯的情境感。

「Viva Retro 2018竹城經典車會」是由InDetail主辦、新竹市政府協辦，是台灣首次匯聚多達70部汽車、40部機車，自9月中開始就會有一系列經典車暖身活動，9月22日在新竹市舊城區舉行百輛經典車動態展示會、復古嘉年華與經典老品市集；23日將以經典車Rally活動，讓參與活動的經典車完成一趟深度的竹城巡遊。

Viva Retro 2018竹城經典車會宣傳影片已於YouTube上架（網址：https://youtu.be/z2ffG5cvQUM），2分42秒的短片中，經典車款包括：1926年Chevrolet Superior Series V、1934年Chevrolet Master、1953年Pontiac Chieftain、1964年VW VW Karmann Ghia、1973年BMW 2002、1985年 De Tomaso Pantera GT5-S，而這也正是將受邀參與經典車會車款所涵蓋的年份。

(中國時報)