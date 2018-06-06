OUTLET年中慶 滿千送百

2018年06月06日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

禮客周年慶，內湖2館Native休閒鞋，原價2580元、特價999元。（禮客提供）

麗寶9至18日舉辦利時集團品牌中部獨家特賣會，潤娥代言的H:CONNECT全面3折起。（麗寶提供）

禮客周年慶，公館店POLAR BEAR抗UV休閒外套，原價3980元、特價1500元。（禮客提供）

運動休閒用品夯，在OUTELT銷售也可見一斑，近期特賣主打相關服飾和鞋款優惠，搭上世足賽熱潮，也搶攻端午節連假商機。禮客周年慶8日至25日展開，台北店內湖1、2館和公館店今年首度推出首10日單筆滿5000送500電子抵用券，較去年首5日再加碼延長。

禮客APP送紅利千點

禮客台北店3館1至5月業績較去年增8％，運動休閒占40％居冠，其次是精、名品30％，流行服飾、童裝和用品等占30％，這次周年慶內湖店10大運動、休閒潮牌adidas、Under Armour、SKECHERS、PUMA等3.5折起，最低千元找有；公館店TRAVELER、POLAR BEAR等3折起。

活動期間禮客內湖店獨家再推刷國內信用卡不限金額可抽「日本九州雙人行」，公館店則是當日累滿千元可抽萬元購物金；凡會員下載開通行動APP送紅利1000點，還有機會獲5000元購物金。禮客副董事長周志銘預估18天業績可較去年成長10％，APP下載人數目標要從2萬人衝到5萬人。

麗寶Outlet Mall 9至18日舉辦利時集團品牌中部獨家特賣會，加拿大休閒品牌Roots全面2折起，指定款上衣390元；韓星潤娥代言的韓國平價時尚品牌H:CONNECT全面3折起，買6件再享9折，單筆滿2000元現抵200元；簡約休閒的Hang Ten全面3折起，單一特價199元起。

義大E卡樂園門票85折

義大世界購物廣場今年二度與包豪氏集團合作公益義賣，15至18日TOUGH、Salad、Superdry、Amenpapa、80/20等品牌服飾390元起，義賣所得將全數捐贈財團法人高雄市私立博正兒童發展中心。18日前還有會員E卡春夏禮賓活動，持E卡+當日不限消費金額發票可免費停車；憑E卡至義大遊樂世界享樂園門票85折、至指定餐飲店櫃用餐、商店購物享獨家折扣。

(中國時報)