告別慢蘋果 iOS 12要果粉順一下

蘋果執行長庫克於WWDC大會預告將推出iOS 12。（Apple提供）

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中國時報
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蘋果WWDC大會預告將推出iOS 12。（截自蘋果官網）

近年蘋果iPhone、iPad用戶多所抱怨，只要使用久了，系統就會變慢、不好用，負評聲浪四起，蘋果昨（台北時間5日凌晨）在美國舉辦WWDC全球開發者大會上，一次預告將推出iOS 12、macOS Mojave、watchOS 5以及tvOS 12四大系統大更新。其中iOS 12最大重點就是讓iPhone、iPad變得更快，而且這次更新擴及2013年之後推出計23款產品。

蘋果表示，每次推出新版，使用者更新意願很高，以iOS 11為例，推出7周即有過半人更新系統，目前iOS 11已有81%用戶完成升級，但對手（Android）卻只有6%，另項調查也顯示iOS獲得95%滿意度。新推出的iOS12更將聚焦在效能提升以及使用滿意度的提升。

這次iOS 12系統升級將支援iPhone 5s以後的機種以及各代iPad，至於提升些什麼？包括程式啟動快2倍、相機啟動快70%、鍵盤快50%，而FaceTime視訊功能一次可供多達32人一起參與，用戶也可使用新版的Animoji創造多個自己的虛擬人像，在iMessage對話亦可使用更加酷炫的Animoji、Memoji、濾鏡、動畫文字等特效。

人們已經過度倚賴行動裝置，常常會忽略使用程度可能已經上癮，iOS 12也加入管理功能，可使用Screen Time來瞭解自己甚至瞭解自己的小孩如何使用裝置，包括瀏覽網站、使用時間；另方面，Siri也會增加了提醒的功能，或者善用「勿擾模式」，讓自己減少被打擾。

(中國時報)

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