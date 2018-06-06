BMW i8小改款 華麗亮相

2018年06月06日 04:11 中國時報 陳大任 報導

BMW旗下最具未來感的車系i8，昨天（5日）在台一口氣發表小改款i8 Roadster、BMW i8 Coupe，外觀、電池、動力輸出都有提升，其中i8 Roadster採無窗框上掀式鷗翼車門設計，車尾上方烙印Roadster專屬字樣，開／關篷時後擋玻璃自動升起，且配備專屬迎賓光毯，十足酷炫。

BMW i8 Coupe與BMW i8 Roadster兩款車雖為油電混合動力，前軸電動馬達具143hp（+12hp），而驅動後軸的BMW TwinPower Turbo 1.5L引擎可輸出231hp，最大綜效馬力可達374hp，極速為250 km／h，而且速表現一樣不俗，前者0-100km／h只需4.4秒，後者4.6秒；受惠於高壓鋰電池，兩者純電巡航距離分別為55、53km，若以混合動力換算，平均油耗則有55、50km／L的水準，售價分別為998、1068萬元。

BMW總代理汎德表示，上代i8 Coupe自2015年引進至今，已交出35台車，其中33台集中在前2年，今年除了推出Coupe還新增Roadster敞篷車款，話題和新鮮感俱佳，發表會當晚另舉辦車主專場，邀約一百多名有意購買的車主欣賞實車及表演，因採接單生產，自下單到領牌預估等2個月。

(中國時報)