2018年06月06日 04:11 中國時報 王鼎鈞

一蒙您惠贈新書，先謝謝。貴會是老牌的文學社團，新書出版司空見慣，現在這本書是六十位會員合出一本文集，表現集體水準，團結的精神，一致的努力，應該另眼相看。

打開書先看目錄，入選的作者都是熟人，他們有多大本事，你我都知道，像聽戲一樣，看角兒就知道戲好，像進餐館一樣，看大師傅就知道菜好。單說能到公立圖書館來開新書發表會吧，圖書館把關很嚴，沒有三兩三，休想上梁山。

看這樣的合集很有意思，有些人聞名已久，從沒見過，現在書上有照片，總算有了一面之緣。有些老朋友斷了音訊，現在忽然發現他就在這本書裏面，又聯絡上了，有些人，你記得他的臉忘了他的名字，或者只記得名字忘了他的長相，現在合而為一了。如果你對文學有些心灰意懶，舒服莫過於躺著，現在一看，人家都還在寫，都很認真，都越寫越好，你又站起來了。今天我們正需要這樣的文學社團，需要這樣的合集。

等我看完了書，咱們再談。

鼎拜

二

來信談到主持文學社團的甘苦，看這本合集，知道貴會的會務很發達。記得當年一開始，這個會只有二十個會員，因為會長是辦報的人，他找來的會員也多半寫社論，不寫詩歌小說。現在會員將近一百人，有些人年紀大了，失去聯絡，還有五十多人的作品收進這本文集，會務昌隆，現任會長吾兄有功勞，你不但當了多年會長，之前、還當過多年祕書長。

在這本書裡，您寫了一篇文章，介紹這個會的歷史，並沒有誇耀自己的貢獻，有風度！風度是推動會務發展動力之一。記得愛因斯坦有過一篇談話，一個一個稱讚當代的物理學家，認為沒有這些物理學家，他自己也不會有這樣的成就。今天我們文學社團需要愛因斯坦。

由愛因斯坦聯想到胡適之。胡先生是我尊敬的大師，他晚年在台北做中央研究院院長，有一年，中央研究院開大會，胡先生很興奮，他說今天是四世同堂，他是第一世，某某是第二世，某某是第三世，他說的二世三世都從世界各地趕到台北來參加盛會，這些人都有很高的成就，他這麼一說，都成了他的徒子徒孫。那天我歎了一口氣，胡先生的確是老了。今天我們文藝社團不需要那樣的胡適之。

佛家常說十方因緣，主持文學社團的人也要有這番識見，成功的因素不像你想得那樣簡單。過五關斬六將別忘了有你的赤兔馬，青龍偃月刀，別忘了你的馬僮，把刀磨得那麼利，把馬照料得那麼壯。古城邊斬蔡陽，三弟張飛在城樓上三通戰鼓，改變了戰場的均勢，即使是車中的兩位皇嫂也不完全是累贅，她們也在某個時刻助長了你的道德勇氣和勝利的信念。

那貪天之功、貪人之功以為己功的人，只能使社團走向衰落。

鼎拜

三

前函談到圖書館，是希望貴會發現圖書館對我們很重要，請您跟當地的圖書館多聯繫、多合作。圖書館也需要和當地的社團互動，擴展業績。不過在形勢上需要默罕默德去就山，不要等山來就默罕默德。

到圖書館開新書發表會，應是作家的第一志願，先聽圖書館這三個字，書卷氣撲面而來，先聲奪人。地點這麼適中，交通這麼方便，設備這麼齊全。要是花錢到外邊去租這麼一個場地，你知道多少錢？一千二百元！這筆錢，你得賣八百本書！作家對圖書館三個字敏感，從圖書館門口經過，血壓提高三度，為了在圖書館發布新書， 也要下功夫越寫越好。

您也知道圖書館是非營利事業，不能有買賣行為，可是為了照顧作家，特許在你我開新書發表會的時出售新書，這一點用心我們要接受。提起美國的圖書館，說來話長。我到美國以後第一次進圖書館，就很奇怪，世界上怎麼會有這樣的地方，一團和氣，不要我花一分錢，讓我看書，我把書給他翻得亂七八糟，他負責收拾。我走的時候，他還在大門上掛了個牌子，說謝謝我。我說過，在美國圖書館工作的人，將來都可以上天堂。（一笑）

鼎拜

(中國時報)