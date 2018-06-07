美商警告 嚴審陸人來台 國際投資恐卻步

2018年06月07日 04:11 中國時報 楊孟立 、 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

兩岸關係緊縮，我政府嚴審大陸人士來台，恐影響跨國企業全球布局。台北市美國商會昨天發表《2018台灣白皮書》，「強烈建議」我政府，放寬大陸商務人士來台每次簽證有效期限至30天，與國際規範接軌。

依照大陸商務人士來台申請許可相關規定，初次來台單次簽證可停留14天，但就研發人員而言，14天未必能夠完成任務，日後再視該員出入境狀況同意其停留時間。但近來，多家美商反應，簽證核發期限有緊縮趨勢。

商務簽證限制多 強烈建議放寬

美商白皮書指出，跨國企業在台灣投資研發中心與製造，其營運目標是為了服務亞太地區的內部與外部客戶，其中包含中國大陸。美商在台灣的機構必須與客戶維持緊密聯繫，並能邀請外部客戶來台灣開會或受訓，這才是有效率的運作方式，以確保在台經營成功。

但遺憾的是，台灣對大陸商務人士申請來台，設下諸多限制，申請簽證須準備申請書、大陸旅行證件、大陸身分證、保證書、團體名冊、商務活動計畫書及行程表等7至8種文件，既多且繁。

美商說，在申請文件上須詳載來台期間的「每日」行程細節，簽證核發期限也以申請行程的天數為限，一旦大陸商務人士延遲出境，申請單位將遭致我政府的嚴重懲罰。

陸委會諮委「適當管制有必要」

白皮書直言，這項嚴格的規定可能會令跨國企業打消選擇在台灣設立亞太營運中心，讓國際投資者卻步，對提昇我產業整體競爭力不利。

有鑑於此，美國商會「強烈建議」台灣應簡化大陸商務人士來台的簽證流程，刪除詳細列出每天行程的要求，並且放寬每次簽證有效期限至30天，與國際規範接軌。

陸委會表示，政府已持續檢討放寬大陸人士來台從事商務活動之規定，並簡化相關申請程序，未來將由相關機關評估整體實際需求。

一位陸委會諮委受訪表示，對於大陸人士來台，「太鬆」的話，對岸可用情報人員混進來，這有國安問題，「太緊」的話，生意人也很難做。美國商會純粹思考商業順暢、便利問題，非常能理解，但對台灣來說，這不只是商貿問題，必須用比較嚴謹的角度來看，以現在台灣的狀況，若干適當管制有其必要。

(中國時報)