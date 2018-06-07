想吃中國飯 不能砸中國鍋

2018年06月07日 04:11 中國時報 陳君碩 、 楊家鑫 ／廈門─台北報導 ／廈門─台北報導

大陸全國政協主席汪洋昨在第10屆海峽論壇開幕式致詞表示，民進黨當局放任縱容去中國化、漸進台獨，阻撓限制兩岸交流活動，使兩岸陷入政治僵局；絕不容忍台獨分裂勢力作亂。在與國民黨一行閉門會面時，汪洋批評台灣去中國化，強調「想吃中國的飯，就不能砸中國的鍋」。提到大陸惠台措施，汪洋生動比喻，要用惠台政策春風，吹熄台獨野火。

針對汪洋談話，陸委會昨回應說，大陸官員在「海峽論壇」的發言，惡意歸責我政府，我方予以嚴厲駁斥。大陸迫我接受其讓渡主權之「一中」主張，不僅與台灣主流民意期待背道而馳，國際社會咸認對兩岸關係發展及區域和平造成嚴峻挑戰。大陸利用兩岸交流平台進行統戰分化。陸方如堅持走錯誤道路，所謂「兩岸融合」「心靈契合」只是緣木求魚。

兩岸制度文化交流 被迫中斷

汪洋接任政協主席後，昨首次參加海峽論壇，他致詞時表示，兩岸同胞是骨肉鄉親、血脈相連一家人，推動兩岸關係和平發展是兩岸共同心願，雖然40年來兩岸歷經了風雨波折，但交流合作大潮滾滾向前，不可阻擋。

話鋒一轉，汪洋批評民進黨當局縱容去中國化、漸進台獨行徑，阻撓限制兩岸交流活動，及少數台獨分子蓄意破壞兩岸和平發展，使兩岸陷入政治僵局。他表示，兩岸關係和平發展根本前提，是堅持一中原則、堅決反對台獨，歷史將證明，任何違背民族大義和歷史潮流，挑戰一中原則，妄圖推動台獨伎倆和行徑，都是註定要失敗的。

汪洋在開幕式前，先與郝龍斌一行會面，在寒暄時他說，有朋自遠方來，不亦樂乎，隨即一轉話鋒說「高興歸高興，但不是樂而無憂啊」。他說，台海形勢嚴峻複雜，兩岸政治僵局持續，制度化溝通交流和協商機制已「被迫中斷」，兩岸關係何去何從令人十分關注。

大吹惠台春風 平息分裂野火

該場會面僅開放媒體在場約6分鐘，據了解，在把媒體請出去後，共有包括台東縣長黃健庭、廈門台協會長吳家瑩、台灣村里社區協會代表等共4位台灣人士發言。聽完4人談話後，汪洋做了總結回應。

汪洋指出，兩岸發展首重民族大義，不能想像在台灣的中國人自稱不是中國人，並重申認同一個中國、反對台獨的重要；對於台灣去中國化，汪洋說，想吃中國的飯，就不能砸中國的鍋，「揚湯止沸，不如止薪」。

汪洋昨下午出席海峽職工論壇與在閩台灣人座談，對當前惠台政策，汪洋用「野火燒不盡，春風吹又生」詩句比喻。他說，台獨野火儘管還燒不掉，但大陸春風力量很強大，中央有惠台31條，福建有惠台66條，全大陸會有成百上千條。「這不就是很強勢春風，一邊野火不大，一邊春風更強，這種促進兩岸和平發展的作為，一定會讓兩岸關係越來越前進。」

(中國時報)