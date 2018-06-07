新聞透視－陸未棄和平路 蔡要把握契機

陸未棄和平路(資料照)

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中國時報

大陸全國政協主席汪洋6日在海峽論壇談及兩岸關係，雖強硬重申「一中原則」，但也不乏溫情喊話，表明會持續擴大台灣民眾受益面。汪洋談話不只凸顯大陸對台方針仍是「軟硬兩手」，更在表態北京並未放棄兩岸和平之路。蔡政府應抓住善意契機，把握對話之窗尚未緊閉的當下，努力推開兩岸和解大門。

再次畫下對台政策紅線

海峽論壇昨風光開幕，汪洋首度以政協主席身分出席，各界除聚焦汪洋，更看重其對當前兩岸關係的談話。畢竟當前兩岸緊張態勢升溫，身為中共中央對台小組副組長，汪洋談話內容可視為北京方面對台方針的風向球。

分析汪洋昨談話，可用「硬中帶軟」形容。一方面，嚴詞批評蔡政府放任縱容台獨，阻撓限制兩岸交流合作，致使兩岸關係陷入僵局；重申「一中原則」是兩岸和平發展關鍵，再次畫下北京對台政策不可踰越的紅線。

凸顯北京對台大政方針

重炮抨擊之餘，汪洋也不忘訴求「柔性牌」。汪洋強調，大陸會認認真真匯集兩岸措施，擴大台灣民眾在兩岸交流受益面。試圖藉由擴大兩岸民間交流，化解兩岸制度心結與隔閡，消除部分台灣民眾對大陸負面的看法，鋪墊兩岸和平統一民意基礎。

汪洋談話凸顯北京對台大政方針，並未因兩岸近期紛爭而有所轉向，基本仍維持「軟硬」兩手策略。換言之，兩岸雖因台布斷交出現劍拔弩張，大陸民間武統聲浪亦時有所聞，但北京仍未放棄尋求兩岸和平發展的契機。

官民有別開啟對話之窗

大陸對台採取「官民區別」作法，雖是向蔡政府施壓，但也形同為停滯不前的兩岸關係開啟一扇民間交流對話之窗。蔡政府應正視大陸對台釋出的善意，而非一味視為統戰。

「危機就是轉機」，當前可能是兩岸關係變數最多的時刻，但也可能是最好的時刻。蔡政府應在不挑釁立場上抓住契機，趁兩岸對話之窗尚未緊閉，向大陸釋出更多善意政策，順勢推開兩岸和解大門，才是台灣民眾之福。

(中國時報)

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