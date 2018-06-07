郝喊話 兩岸從一家親走向一家人

海峽論壇大會開始前，大陸政協主席汪洋（右）先與國民黨副主席郝龍斌舉行公開會晤。隨後郝致詞時表示，兩岸應由一家親走向一家人。（陳政錄攝）

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中國時報
／廈門報導

國民黨副主席郝龍斌6日在海峽論壇開幕式上發表談話，具體建議應繼續推動兩岸已簽署的23項協議，維持陸生、陸客來台的數量和品質，他認為國共兩黨應是夥伴關係，唯有以九二共識、反對台獨，才能振興中華，並指應從「兩岸一家親」走向一家人。

大陸國台辦主任劉結一昨晚會見郝龍斌一行時，讚「大家用旗幟鮮明語言」，表達堅持九二共識、反對台獨的兩岸同胞心聲；他也批評蔡當局推動去中國化、漸進台獨，危害中華民族根本利益，希望兩岸在一中原則基礎上，讓路愈走愈寬。

郝龍斌開幕致詞表示，兩岸情勢動盪不安，雙方8年來累積的成果岌岌可危，他認為兩岸應開大門、走大路，並提出三點建議。

一是包括大三通及過去簽署的23項協議，要繼續推動，「已簽署的要克服阻礙實行，這是雙方對兩岸人民最莊嚴的承諾」；他認為這也是大陸惠台31條要發揮效果，不可或缺的前提條件。

二是國共兩黨應是夥伴關係，回顧中國近代史，重大事件都有國共合作身影，像北伐、抗戰等，「過程難免有分歧，但在歷史長河都是微不足道的」，郝龍斌特別提高語氣強調，國共唯有以九二共識、反對台獨，才能振興中華，唯有振興中華，才能完成歷史賦予的偉大使命。

最後，郝主張「兩岸關係隨著時間發展，應從一家親，走向一家人。」他說，兩岸過去透過三通開放，為兩岸一家親奠定基礎；而今兩岸更透過以人為本的「通學、通婚、通就業的新三通」，讓兩岸一家親有了新詮釋，我們更成了一家人，這是中華民族共同發展永恆不變的大道。

新黨主席郁慕明致詞時頗激昂，他表示雖已近80歲，仍充滿雄心壯志，要為下一代奔走，他認為台獨就是毒，會侵蝕兩岸和平，阻礙發展，斷送子孫前途，必須把台獨打下來，「除獨（毒）務盡」，斬草除根，呼籲大家在2020年一起把台獨打下來。

對於行政院長賴清德自稱是「台獨工作者」，郁慕明公開宣示，他是追求統一工作者，希望有生之年，可看得到中華民族復興。

(中國時報)

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