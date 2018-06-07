台學者憂 續在外交領域施壓

2018年06月07日 04:11 中國時報 藍孝威 、 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

大陸政協主席汪洋強調「一中」是兩岸和平發展前提，並嚴批台獨，大陸涉台學者指出，國民黨頂住蔡政府壓力出席，凸顯其扮演穩定兩岸關係角色，顯示蔡政府管控愈嚴只會適得其反。台灣學者、淡大國際學院院長王高成則認為，大陸明顯持續軟硬兩手策略，會更多體現在對台胞的開放措施不斷推陳出新上，並在我外交領域上繼續施壓。

出席論壇的北京聯合大學台研院副院長李振廣觀察，雖然台灣用各種手段「管、卡、壓」，但民間對兩岸交流需求仍在，許多民眾頂住壓力赴陸出席，和往年相比，活動現場互動氣氛熱絡。

廈大台研院政治所長、民進黨研究中心主任陳先才說，這顯示國民黨重視兩岸關係，願排除萬難組團登陸參會，由於國共有「九二共識」政治基礎，彼此能對話，「在兩岸官方緊繃時刻，凸顯國民黨扮演穩定兩岸關係的角色，對兩岸關係有積極意義。」

陳先才認為，兩岸關係很大的基礎就在民間，兩岸長期以來能推動發展，主要推動力還是在民間，雖然當前民進黨限縮兩岸交流，但台灣民眾參與海峽論壇的熱情未稍減，因為這提供台灣民眾一個認識大陸的機會。

淡大國際學院院長王高成認為，從汪洋致詞可見，大陸還是軟硬兩手策略，貫徹反獨促統。一方面加大力度促統，陸續推更多措施，促進兩岸融合。汪洋還強調「改革開放40年」，這蘊含未來大陸經濟社會發展可能創造更多商機，對台商與台灣人才都是利多。

王高成表示，對台灣限縮交流，大陸會積極推動「操之在己」部分，除對台灣民眾擴大開放，還會在台灣涉外領域施加更多壓力。

(中國時報)