鄧家基受冷遇 雙城論壇恐生變

第10屆海峽論壇昨（6）日開幕，本屆大會聚焦青年、基層、文化及經濟四大交流活動。圖為開幕文藝表演。（中新社）

友善列印
中國時報
／台北報導
台灣這次有不少民眾組團參加海峽論壇，圖為台灣嘉賓在論壇的簽名牆上簽名留念。（中新社）

第10屆海峽論壇6日在福建登場，台北市由副市長鄧家基代表出席，市議員鍾小平爆料，他出席主辦方舉辦的歡迎宴，陸方熱情介紹連江縣、金門縣長，鄧家基卻沒被唱名也沒被邀上台，明顯被矮化。外界憂心雙城論壇恐因此生變，台北市長柯文哲說，平常心就沒事了，但對等尊嚴一定要遵守。據了解，新北市副市長呂衛青也沒上台。

鍾小平昨在議會總質詢指出，他作為國民黨代表出席海峽論壇，在福建省長辦的歡迎宴上，發現唱名時，連江縣、金門縣長都被請上台，北市副市長鄧家基連唱名都沒唱到，也沒上台合影，這是不是想矮化台北市？

柯文哲直呼，奇怪，沒人告訴他這件事，他還疑惑詢問鍾小平，「新北市副市長有上台嗎？」柯直言，對等尊嚴是一定要的，既然去了就應給人家一定尊重。

鍾小平認為，先前柯講兩岸一家親獲大陸支持，但現在國民黨市長參選人丁守中聲勢大起，大陸是不是玩兩面手法，改支持丁，所以矮化柯文哲，讓鄧家基當代罪羔羊？

柯文哲說，所以自己要夠強，才能處理好外面事情，外面的事都變來變去，本體要顧好。這件事他會請大陸小組問一下，不確定到底發生什麼事，不要在情況不明時做決定，但人都是禮尚往來，「你怎麼對我，我就怎麼對你，如查出真沒尊重我們，我也不會尊重你。」

鍾小平追問，今年雙城論壇還辦得成嗎？柯文哲說，平常心就沒事了，對等尊嚴一定要遵守，常常是你有求於別人才會被對方掐住，否則有辦沒辦都可以，沒辦就算了。

外界擔心影響雙城論壇，市府發言人劉奕霆說，期盼外界就事論事勿過度解讀，但也坦言舉辦論壇要先有溝通管道，「目前還沒機會談。」至於雙城論壇進度？北市府國際事務委員會副執行長孟旭華表示，不便透露。

(中國時報)

台學者憂 續在外交領域施壓 福建惠台66條 深化閩台交流

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。