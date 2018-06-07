鄧家基受冷遇 雙城論壇恐生變

2018年06月07日 04:11 中國時報 吳堂靖 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台灣這次有不少民眾組團參加海峽論壇，圖為台灣嘉賓在論壇的簽名牆上簽名留念。（中新社）

第10屆海峽論壇6日在福建登場，台北市由副市長鄧家基代表出席，市議員鍾小平爆料，他出席主辦方舉辦的歡迎宴，陸方熱情介紹連江縣、金門縣長，鄧家基卻沒被唱名也沒被邀上台，明顯被矮化。外界憂心雙城論壇恐因此生變，台北市長柯文哲說，平常心就沒事了，但對等尊嚴一定要遵守。據了解，新北市副市長呂衛青也沒上台。

鍾小平昨在議會總質詢指出，他作為國民黨代表出席海峽論壇，在福建省長辦的歡迎宴上，發現唱名時，連江縣、金門縣長都被請上台，北市副市長鄧家基連唱名都沒唱到，也沒上台合影，這是不是想矮化台北市？

柯文哲直呼，奇怪，沒人告訴他這件事，他還疑惑詢問鍾小平，「新北市副市長有上台嗎？」柯直言，對等尊嚴是一定要的，既然去了就應給人家一定尊重。

鍾小平認為，先前柯講兩岸一家親獲大陸支持，但現在國民黨市長參選人丁守中聲勢大起，大陸是不是玩兩面手法，改支持丁，所以矮化柯文哲，讓鄧家基當代罪羔羊？

柯文哲說，所以自己要夠強，才能處理好外面事情，外面的事都變來變去，本體要顧好。這件事他會請大陸小組問一下，不確定到底發生什麼事，不要在情況不明時做決定，但人都是禮尚往來，「你怎麼對我，我就怎麼對你，如查出真沒尊重我們，我也不會尊重你。」

鍾小平追問，今年雙城論壇還辦得成嗎？柯文哲說，平常心就沒事了，對等尊嚴一定要遵守，常常是你有求於別人才會被對方掐住，否則有辦沒辦都可以，沒辦就算了。

外界擔心影響雙城論壇，市府發言人劉奕霆說，期盼外界就事論事勿過度解讀，但也坦言舉辦論壇要先有溝通管道，「目前還沒機會談。」至於雙城論壇進度？北市府國際事務委員會副執行長孟旭華表示，不便透露。

(中國時報)