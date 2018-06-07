美商會直言 保留特定核電廠

台北市美國商會6日發表《2018台灣白皮書》，其中去年有11項議題獲得解決，是自2004年以來解決最多項的一年。圖為美商會會長章錦華（右）、執行長傅維廉（左）手持《2018台灣白皮書》合影。（黃世麒攝）

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中國時報
／台北報導
美商會建議台灣保留特定核能廠，以為備用電力之需。圖為核四廠1號機反應爐底部的「微調控制棒系統」。（本報資料照片）
台北市美國商會《2018台灣白皮書》五大建議
我核能電廠除役年限

入夏以來，跳電事故頻傳，再度引起各界對於電力穩定供應的疑慮。台北市美國商會6日發表《2018台灣白皮書》，能源委員會直言，雖然我政府已經制定「2025非核家園」的政策，但是在轉型完成之前，以及之後的零核能發電方案實施期間，都必須制定緊急應變計畫，「例如保留特定核電廠，作為備用發電方案，以因應國安緊急事件。」

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備用發電 因應緊急事件

美商會資深總監張韶補充解釋，保留特定核電廠不是「建議」，而是以防萬一的「選項」，美商會不會認為某種能源發電方式一定優於另一種能源發電方式。

白皮書指出，政府在2025年實現非核家園及大幅減碳的前提下，若要現有與未來投資者有信心在台推動重大新計畫，政府必須要提供詳細的能源政策發展計畫，以因應各種突發事故，基礎備用發電容量應該要達20％。

再生能源價高 削弱競爭力

台灣正進入一個能源供應成本與可靠性逐漸出現不確定性的時期，此時正需要一套井然有序、管理能源轉型的綜合藍圖。能源委員會表示，美商支持風力和太陽能等再生能源開發，但是從其他市場所獲得的經驗顯示，過快轉型採用大量再生能源，會大幅提升能源的成本壓力，這是產業用電大戶所關心的議題，對台灣吸引國內與國外製造業投資的競爭地位方面也會產生負面影響。

白皮書進一步指出，能源的規畫、發電、供應與分配一事涉及到許多個政府機構和單位，因此建議政府應任命具有電力專業經歷，且有跨部會協調整合能力的高層事務官員，率領「能源工作小組」，在擁有充分授權的情況下負責協調、監督各個政府機構，確實執行國家能源政策。

經濟部推動需求面管理

經濟部能源局昨晚間回應，經濟部及台電公司已從需求端著手，擴大推動需量競價等需求面管理措施，引導用戶移轉尖峰用電，抑低需求，且機組大修都已在6月前完成，除了持續強化機組運轉維護。

能源局指出，近期已有大林電廠新1機、通霄電廠新1機及大潭電廠7號機商轉，增加供電能力約230萬瓩；後續大林電廠新2機、林口電廠新3機也將於今年下半年陸續加入供電，可再增加160萬瓩，2019年起備用容量率可達15%以上。

(中國時報)

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