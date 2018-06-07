知識經濟需求 建議《勞基法》三修

2018年06月07日 04:11 中國時報 楊孟立 、 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

《勞基法》今年初才在紛擾中完成二次修法，不過台北市美國商會仍覺得不夠，「強烈建議」台灣政府三修《勞基法》，向先進國家看齊，將知識型經濟的專業人員與一般藍領勞工脫鉤。

美國商會《2018台灣白皮書》指出，為了滿足知識經濟的勞資需求，專業和管理人員在工時規定方面應該比藍領員工有更大的彈性。現行《勞基法》的法規架構，不僅危及對科技業至關重要的彈性，也大幅增加法規遵循的複雜性。

美國商會特別指出《勞基法》第30條規定：「雇主應置備勞工出勤紀錄，並保存5年。」美商會認為此項規定已不適用21世紀知識型勞工的獨立作業模式，勞工的工作地點應不受限制，工作時間也可隨時彈性調整。

為因應知識密集產業的需求，以面對激烈的競逐人才，美商會強烈建議政府修改勞動法規，向先進國家的法規看齊，豁免知識型勞工的出勤紀錄規定，為新創與知識型企業提供具有彈性的法規環境，才能透過創新促成經濟成長。

美商會資深總監張韶指出，去年白皮書對於《勞基法》提出關於加班的算法以及休假、例假的問題已經得到解決，美商會很高興。這次的建議主要是做知識型經濟區分，希望能達到專業人員的工時記載與處理方式，要與一般需要打卡的藍領勞工階級有區分。

另一方面，研議中的《派遣勞工保護法》草案載明，派遣員工數量不得超過總雇用人數的3％。白皮書直言，微型新創公司通常無力聘用大量正式員工，這項規定會讓新創公司無法依據隨需要雇用派遣工，反而影響企業成長。

美商會認為，許多國家並未規定派遣員工的比例限制，該草案提出比例3％過低，將大大衝擊科技業所需的彈性與創新速度，因此建議政府不要限制派遣員工的雇用比例，但必須徹底檢視派遣勞工的聘任和福利管理措施。

針對美國商會的建議，以薪資和職務作為劃分，將高階白領納入《勞基法》第84條之1責任制，以免受到工時及加班費的限制。勞動部回應，現行84條之1是採用公告工作者的方式進行，而非依照職務或薪資，已經收到國發會來函，但還需要經過社會討論，審慎研議。

(中國時報)