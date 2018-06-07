苦心屢提建議 政府聽進去了嗎

2018年06月07日 04:11 中國時報 楊孟立

台北市美國商會自2004年起，每年發表《台灣白皮書》，建言台灣政府。2018年就如何提升台灣經商環境吸引力提出五大建議，其實包括勞動法規過時、電力供應堪慮、陸幹來台不易等都是老梗，美商會屢次提出建議，政府到底有沒有聽進去？

美國商會與歐洲商會每年都會調查、整理會員公司的意見，兩大商會的建言大致雷同，重點都在建議台灣增強投資條件，如果台灣展望好，投資環境佳，跨國企業願意加碼對台灣增資，在台外商在集團中地位也會獲得提升，這是兩者互利的概念，如果外商在台灣愈做愈小或是做不起來，母公司下令一關，外商經理人也會失業，因此兩大商會每次提出建言，語多愷切，甚至有恨鐵不成鋼的急切之意，但是，不幸的，這麼多年來，獲得改善的問題有限。

以電力供應而言，「2025非核家園」是民進黨政府不可撼動的神主牌，核四燃料棒也預計在7月運回美國異地存放，但是再生能源未完全補足供電缺口之前，如此破釜沈舟的作法，不免讓人擔憂，一旦再生能源發展計畫受到一丁點的延遲或是阻礙，將釀成電力供應的大災難。今年3月美商會發布的的商業景氣調查報告，更有高達84％的商會會員對電力是否充足感到疑慮。

美國商會的建議，在轉型完成之前，以及之後的零核能發電方案實施期間，保留特定核電廠，作為備用發電方案，無疑是替民進黨政府留下一條不用「髮夾彎」也可以走下去的後路。

儘管美國商會話說得保守，並未直接點名，但是核一、核二、核三廠老舊，除役年限迫在眼前，因此，美商會的建議，幾乎可以直接解讀為保留核四廠「備而不用」。在美國商會眼中，台灣的經濟實力遠遠未達其潛力。台灣經濟能不能達到應有的高度，端看政府能不能聽進逆耳忠言，適當作出改變。

(中國時報)