商總籲政府「別自己玩自己的」

2018年06月07日 04:11 中國時報 黃有容 、 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

台北市美國商會昨發表《2018台灣白皮書》，建議簡化大陸商務人士來台申請流程，並放寬簽證有效期限，全國商業總會理事長賴正鎰認為，台灣有地理位置優勢，及和兩岸的特殊關係，本來有機會作為亞太中樞，卻可能因為重要商務人士來台受限，反而失去商機，呼籲政府不要「自己玩自己的」。

美國商會指出，在台灣投資的全球跨國公司，大多希望以台灣為據點，服務包含大陸等亞太地區。能隨時與內、外部客戶保持密切聯繫，以及有效率邀請客戶來台開會或受訓，對經營來說不可或缺。但是，在台灣的大陸商務人士來台申請書上，有例如需詳載來台每日行程等項目，簽證核發期限也僅以申請形成天數為限，若延遲出境將遭重罰，這都會是阻礙跨國企業來台設點的因素。

對於簡化大陸商務人士來台程序，賴正鎰認為「非常有必要」。他直言，兩岸交流本來一直維持正常運作，大部分卻在這兩年突然停止，因為大陸重要商務人士不能來台灣自由交流，導致商機不斷流失。

工商協進會秘書長范良棟指出，大陸商務人士來台的審查較嚴，有國家安全方面的目的，但是建議政府應該講清楚審查方向，例如哪些地方需要加強等，不要影響兩岸正常商務交流的關係，不過他也坦言，在申請程序的效率上，確實有必要提高。

一位時常來台洽公的大陸商務人士受訪時坦言，入台申請確實受到一些阻力，審核比以前嚴苛很多，最近3、4個月來，感覺特別明顯，每天醒著的行程都必須鉅細靡遺地羅列，包括拜訪誰、去哪間公司、談什麼事情、聯絡人是誰等。

此外，某位金融背景的陸企高管曾透露，光是辦理申請來台的手續，就耗時超過半年，這過程有太多他難以想像的流程。更難想像的是，派駐台灣竟然不是「居留」，而是「停留」，因此也就不會有居留證，辦理各項業務非常不便。

除了辦理入台手續曠日廢時，另一問題是台灣給予的簽證期越來越緊縮。某陸企高管就說，兩年前，都還能申請到2至3年的多次簽證；後來不但來台程序愈拉愈長，簽證期間更是愈縮愈緊，現在多數都是一年一簽，台灣政府緊縮大陸商務人士來台的作法，令他們難以理解。

(中國時報)