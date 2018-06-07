古意政黨挺吳 抗龐大政治集團

2018年06月07日 04:11 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

農委會版 吳音寧與韓國瑜績效比較

北農總經理吳音寧爭議不斷，蔡英文總統昨在民進黨中常會下令力挺。她表示，吳音寧是有能力、會做事的人，但可能不熟悉政治，在政治場合應答，有時容易被誤解，她要求黨部與行政院對「假新聞」，須做適度的澄清。蔡英文稍後並在黨部活動中表示，「民進黨有時候感覺起來是一個比較古意的政黨」，忙著做事卻沒有大聲地說出成果。

10大業績 達絕對要求

在今年農曆年後，北農因休假過長，造成蔬果產銷失調，吳音寧是否適任，引發爭議，迄今仍未停止。農委會副主委陳吉仲仍力挺到底，他昨日至民進黨中常會報告「新農業進度與檢討」，在專題報告前，先拿出吳音寧與前任總經理韓國瑜的業績做成比較表，吳音寧有10大業績，而韓國瑜有13項缺失。

「外界認為總經理是我們農委會推薦的。」陳吉仲說，「我們認為吳音寧總經理任內做的績效、改革，絕對比前任韓國瑜總經理還要好」，績效比他好，業務費用得比他少，人事改為招考，果菜市場批發價格都比韓國瑜任內高，「當然吳音寧做得絕對有達到我們的要求」。

黨團總召柯建銘看過後，立刻說「對啊！她做得真好啊！怎會被講成這樣！」

據轉述，陳吉仲在中常會裡報告農委會為穩定夏季蔬果供需，做了很多努力，蔡英文說，「我們做了很多改革，但人民可能會因為單一事件，忘記你做過所有的努力及貢獻，被人民誤解，所以要澄清。」話鋒一轉，她說，吳音寧不是政治人物，有類似的事，大家要去說明。

扯韓國瑜 讓社會公評

民進黨發言人谷辣斯尤達卡轉述蔡英文裁示說，「吳音寧對抗的，可能是一個龐大的政治集團。」會後谷辣斯澄清，「龐大的政治集團」不是蔡總統用的字眼，是她個人的詮釋。

吳音寧被外界質疑以公費60萬送酒做公關，北市府5日派政風處進北農查帳；陳吉仲就此事表示，應該不是搜索，北農是一間公司，有三個監察人，農委會、台北市政府、民間團體各一，監察人本來就該扮演監察人的角色，但是政府會同政風與其他單位配合監察人去，有無符合公司治理，「我們會建議吳音寧把她任內的業務費用，跟前幾任總經理例如韓國瑜的業務費用攤開來，讓社會來公評。」

(中國時報)