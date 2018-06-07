新聞透視－吳音寧 恐成綠營「大巨蛋」

2018年06月07日 04:11 中國時報 王正寧

兼任民進黨主席的蔡英文總統在中常會上，親自為北農總經理吳音寧背書，要求行政部會和黨部幫忙「平衡」錯誤報導，別讓民眾被誤導。

吳音寧日前才公開辯稱月薪14萬，年薪不是250萬，卻在議會馬上被打臉。民進黨傾全黨之力，挺吳音寧到底，但看到這一幕，難道不會動搖嗎?

吳音寧上任至今爭議事件層出不窮，即使如此，台北市長柯文哲顯然也沒有打算撤換這個「超高薪實習生」，吳音寧在今年台北市長選舉中，成為非綠陣線狂批執政黨的「提款機」，幾可預見。

從就任總經理4個月還在「學習」看財務報表、公司營收是多少答不出來，到今年初休市風波造成菜價重挫，第一時間選擇神隱來規避外界的壓力，迄今，吳音寧種種爭議一直沒停過，且愈加勁爆，但民進黨依舊力挺，當中包括蔡英文與行政院長賴清德等。

吳音寧也不負眾望，一定會提油救火，讓自己成為聚焦的話題人物。一個缺乏專業背景的經理人，無法證明自己創造出來的績效值這個薪酬，反而在月薪數字、年紀上周旋，顯然自己也知「才不配位」。

因此，為免遭到池魚之殃，台北市長柯文哲多次與吳做出切割，明確宣示，「我不認為她可以代表北農」！擺明人就是農委會塞進來的，還不時「消遣」一下，吳音寧是不適合政治的小白兔；甚至曾在內部會議直言，「吳音寧的問題不解決，民進黨會一直流血。」

如果吳音寧繼續成為台北市長選戰焦點，民進黨勢必成為箭靶，回防都有困難如何反擊？這也有助於藍營基本盤的鞏固，最可能鬆動的將是淺綠選票，而最大獲利者將是柯文哲。

綠營高層爭相背書，將民進黨與吳音寧結成命運共同體，猶如綁上一顆不定時炸彈在身上，而柯P團隊對「維持現狀」也樂觀其成，沒必要自己「冒險」去強拆引信。

看來，吳音寧恐將成為民進黨另一個尾大不掉的大巨蛋，讓北農的這齣歹戲繼續拖棚下去。

(中國時報)