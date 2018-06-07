傷害吳等同傷北農 柯不認同

2018年06月07日 04:11 中國時報 張立勳 、 陳燕珩 、 吳堂靖 、 鐘武達 、 郭建伸 ／綜合報導 ／綜合報導

外傳台北農產運銷公司總經理吳音寧父親、總統府資政吳晟為女兒惹出的風波「止血」，打算請辭資政一職。吳音寧6日在市政總質詢時語帶哽咽說，父親確實受到情緒上的波及，但沒有要辭職，「他相信我會把事情做好。」而議員詢問柯文哲，吳日前上節目強調「傷害我等同傷害北農」，柯卻不以為然地說；「我不認為她可以代表北農。」

台北市議員林瑞圖昨痛批吳，連自己父親都被拖累，「這樣很不孝」。吳音寧在議場哽咽說，父親確實因為她受到情緒上的波及，有請父親不要擔心；市議員王欣儀追問，吳晟到底有沒有請辭？吳回應，父親沒有提出辭職，「我的事情我自己擔當。」

王欣儀直接問吳，不考慮請辭嗎？吳表示，「這些動盪不是因為我」，她是一個實在做事的人，不懂得面對媒體，不懂得政治權謀算計。吳晟昨也表示，未說過要辭職，但是對政治紛爭讓他與家人遭受各種殘暴的對待，感到很「切心」、心寒。

吳音寧爭議，更成藍白綠陣營的最新角力場。國民黨台北市長參選人丁守中昨直言，吳擔任北農總經理，就是政治酬庸；姚文智說，柯對韓國瑜愛之入骨，對吳卻像「恨之欲其死」，若真想換就換，作為台北市長絕對有權力換掉。

面對外界質疑柯文哲對韓、吳大小眼，柯文哲說，這兩個人都不錯，他們的遭遇就是台灣藍綠惡鬥下的縮影，並將盡快公布調查結果。

(中國時報)