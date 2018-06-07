2018年06月07日 04:11 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

檢察首長人事傳大異動。法務部14日將舉行檢審會的入闈會議，提出人事名單後由法務部長邱太三圈選，22日送檢審會決選。傳言台北地檢署檢察長邢泰釗將循調查局長蔡清祥的路，出任調查局長，掌控第一線國安情報，其缺由法務部常次張斗輝接任，蔡清祥則調任台高檢檢察長，並牽動4都檢察長異動。

法務部常務次長張斗輝表示，新人事名單尚未出爐，當事人也都否認曾受到徵詢意見，檢察系統對人事傳言卻是言之鑿鑿。

檢察總長江惠民上月初就任後，台中高分檢檢察長懸缺，花蓮高分檢檢察長林朝松將退休；同時，新竹、台中、嘉義等地檢署檢察長以及法務部保護司長羅榮乾、行政執行署副署長羅建勛的任期均將屆滿，法務部遂展開人事作業。

其中，較出人意表的是有「天下第一署」之稱的北檢檢察長人事，由於2016年7月邢泰釗才由接任不及2個月的法務部政次調任北檢檢察長，不到2年，即傳出接掌集偵查、情報業務於一身的調查局，傳言是因邢「打馬、卡管」有功，加上政府加強對大陸情資控管，因此安排邢接掌調查局，擴展「國安第一線」。

不過，由於邢出身檢察官系統，與現任局長蔡清祥一樣，都將面臨封閉調查系統指揮不易的難題，對邢可說是一大挑戰。

據指出，此次首長異動不侷限一審，最高檢察署編制4位主任檢察官職缺，慣例會空出1位主任檢察官職缺，目前是詹麗麗、楊世智及蔡清祥擔任，蔡清祥雖是調查局長，職缺仍在最高檢，如果蔡接任台高檢檢察長，最高檢主任檢察官則可由王添盛在退休前接任。張斗輝調北檢檢察長，其缺則由新北地檢署檢察長朱兆民接任。

(中國時報)