韓銷香蕉鳳梨 陳諷勿唱衰高雄果價

2018年06月07日 04:11 中國時報 林宏聰 、 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜動作頻頻，不忍香蕉價崩，將邀新北市長參選人侯友宜、黨主席吳敦義一起促銷香蕉，民進黨陳其邁6日則赴高市議會力挺蕉農，意有所指說「愛鄉愛農，嘸湯嫌高雄」；對於陳的暗諷，同日在大樹區買鳳梨、香蕉的韓僅回應，不需對號入座陷入政治口水戰，他願與高市府聯手，超越黨派合力幫農民搶訂單。

高市議會力挺蕉農，花12萬元向農民購買4500公斤香蕉，送給高市慈善團體聯合會救濟弱勢，昨舉辦捐贈儀式，陳其邁受邀出席與議長康裕成、議員們一起吃香蕉，並駁斥近來盛傳的水果價格崩盤傳言。

「每天我醒來第一件事，就是打電話給農會，了解價格。」陳其邁說，現在荔枝1公斤拍賣價超過100元，次級的也有70元，鳳梨1公斤約30元，盼各界不要故意做空價錢唱衰高雄農產品；農委會原以每公斤3元收購格外品青香蕉，為照顧農民，呼籲應提高到5元，減少農民損失。

韓國瑜昨親赴玉荷包、鳳梨產地大樹區了解狀況後表示，近來連續幾場促銷活動喚起各界對農民關心，包括高市拳擊委員會訂購5000公斤鳳梨、3000公斤香蕉，將於22日全國賽與選手分享，另有民間團體、餐飲業者、企業家接力傳愛，採購數千公斤水果；韓國瑜說，整個產銷失靈是問題關鍵，若有機會入主高雄市政府，會推動「南南合作」，前進大陸南方城市幫農民搶訂單。

(中國時報)