輕颱才形成 又有低壓恐成颱

位於南海的熱帶性低氣壓，6日增強為今年第4號颱風艾維尼，氣象局指出，艾維尼上午中心位置在鵝鑾鼻西方約1130公里海面，向北北西緩慢移動，台灣各地午後有局部短暫雷陣雨。圖為台北午後雷陣雨，民眾紛紛躲避。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

在南海的輕度颱風艾維尼昨天形成，這是今年第4號颱風，行經路線朝東北東、即海南島與廣東海岸前進。氣象局說，艾維尼暫時對台灣無直接影響，在菲律賓東方海面有個熱帶性低氣壓正在發展，有機會形成颱風，估最快明天增強為第5號颱風馬力斯。

天氣風險公司說，此一低壓帶預計周六移動到台灣東方外海，可能帶來旺盛西南風水氣，使降雨機率提高。

各地注意午後雷陣雨

台灣各地今天仍大多是晴朗穩定的天氣，只有部分東南部地區偶有零星短暫陣雨，但午後因旺盛對流雲系，有發生午後雷陣雨機率，降雨可能隨偏南風擴展到西半部、東北部及東部的平地，並可能發生局部大雨。

農委會農糧署表示，彰、雲、嘉南地區本月陸續進入稻作收割期，近日坊間頻傳「雙颱」形成的消息，呼籲農民應以氣象局發布訊息為準，切勿聽信不實天氣訊息而搶收，反而得不償失。

農糧署說，稻榖成熟時才收割，穀粒飽滿且溼度低，折算乾穀後重量多，加上烘乾效率高，栽種的農民可獲得最大利益；水稻若未成熟就收穫，俗稱「青割」，稻穀含水率高，折算乾穀比率低，並增加烘乾費用，繳交公糧的收益也相對減少。

以嘉義地區為例，農民以水分含量32％的稻穀交公糧，較水分含量28％的每百台斤溼穀，收益減少123元至141元。且溼稻穀未熟（含青粒米）比例如果超過17％，會因品質不符合公糧稻穀驗收規定而無法繳交，影響收益。

農委會籲勿搶收稻榖

此外，農民若將「青粒米」比例高的稻穀銷售市場，由於烘乾成本高且成品率較低，將影響糧商收購意願，因此農糧署特別提醒稻農等稻作成熟再收割。為了協助農民，農糧署已掌握各地收穫機業者名單，且建立公糧業者之間，有關溼穀調運協力烘乾的機制，將可滿足收割及後續稻穀烘乾需求，稻農不必急於搶收。

(中國時報)

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