青年社區工讀 找回土地認同感

大專生社區工讀，在眷村幫忙彩繪郵筒。（教育部提供）

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中國時報
／台北報導

教育部青年署「107年青年暑期社區工讀計畫」，現正熱烈投遞履歷，預計6月10日額滿為止。青年署表示，工讀期間7月9日至8月22日共1.5個月，每月薪資2萬2650元（1.5個月共3萬3975元）及意外險保障，工讀單位也會提供勞保，讓青年擁有安全有保障的工讀環境。

青年署表示，這個計畫以非營利組織為場域，提供大專院校在學青年工讀機會，並協助社區產業及公益組織的發展。今年審核通過276個單位、600個工讀職缺，工讀地點遍及全國、外島，工讀內容多樣化，包括社區故事影像記錄、社區導覽、生命繪本編輯員、漁村休閒推廣員、空間規畫師等。

青年署說，截至目前已超過1500人投遞履歷，投遞履歷數累積超過4000次以上，其中以都市地區競爭最為激烈，如果想增加被錄取的機會，建議可改投遞花蓮縣、宜蘭縣、苗栗縣、嘉義縣、南投縣、台東縣、屏東縣等縣市的職缺。

去年暑假，台東大學的高菁秀與虎尾科大的劉怡妗，至雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會工讀，以「找找眷村」為主軸，由「找人」、「找物」、「找故事」為出發點，透過發想與執行，協助文化推廣及教育扎根工作。

工讀過程中，也搭配相關活動製作文宣品，如眷村散步地圖、搭配家門裝點的酷卡、為「眷土重來」青年工作營設計軍籍名牌，讓參與者融入活動外，未來也能持續與在地有所連結。兩位同學在規畫「找找眷村」過程中，除了更了解虎尾外，也讓大眾重新認識且重視眷村文化，及對於土地的認同感。

有興趣參加暑期工讀的大專在學青年，可至教育部青年發展署「RICH職場體驗網」（https：//rich.yda.gov.tw）投遞履歷，若有相關疑問，可電洽0800-885-881向計畫承辦單位「財團法人中山管理教育基金會」詢問。

(中國時報)

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