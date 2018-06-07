牛奶針舒眠麻醉 藏致命風險

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中國時報
／台北報導

坊間診所近年流行「舒眠健檢」，做醫美、健檢可速效麻醉，又沒有一般麻醉後遺症的藥品「丙泊酚（Propofol）」，俗稱牛奶針，是麻醉新寵。根據食藥署最新統計，過去3年來，全台醫療機構調劑總使用量增加逾163公斤；醫師提醒，曾有心衰竭、心肌梗塞者應注意致命風險。

「牛奶針」常出現在社會新聞中，如流行樂天王麥可傑克森就是長期施打助眠而致命，在國內過去是常奪命的藥物濫用「毒針」之一。

食藥署管制藥品組長蔡文瑛說，坊間常見的舒眠麻醉、舒眠健檢、舒眠拔牙等的舒眠一詞，使用的藥品其實就是麻醉劑丙泊酚（Propofol）。以靜脈注射方式用於全身麻醉，或於使用人工呼吸器病患、局部外科手術和侵入性檢查做為鎮靜使用，因為外觀呈現乳白色，才被稱為牛奶針。

因丙泊酚常遭濫用奪命，食藥署2015年起列為第四級管制藥品及第四級毒品。依食藥署統計，自列管以來，全國使用丙泊酚的機構家數由2015年的1149家增至2017年的1746家，成長1.5倍，其中以診所增幅最大，由703家增至1122家，成長1.6倍，並以牙醫診所為大宗。

童綜合醫院醫療副院長廖文進說，因用法簡單，只要單一藥物就可以讓人睡得很沉，且醒來後不會出現宿醉等不適感覺，因此廣受歡迎，「但不是睡一覺就好，它本身是有危險性的」，廖文進提醒，丙泊酚會讓血壓下降、心臟收縮減弱，有心血管疾病、上年紀者，使用須留心。

(中國時報)

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