台大證實 管中閔不出席畢典

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中國時報
／台北報導

台大即將在周日舉行畢業典禮，日前有師生連署，盼台大校長當選人管中閔出席致詞，台大代理校長郭大維昨指出，校方已另邀請演講人，管不會出席台大畢典，「這個時間很難變動，很可惜，但我們也很尊敬管校長。」至於台大向教育部提出訴願，期望行政院能接受台大提出訴願的原由，速聘管上任為台大校長。

管中閔在1月5日獲選為台大校長迄今，教育部依舊尚未頒布其校長聘書，台大師生、家長日前發起「管校長 to be」連署活動，期盼管能現身畢業典禮，並擔任致詞嘉賓，對此台大教師表示，郭大維有收到連署書。

另有知情人士透露，除了台大學生及家長連署外，台大管理學院與台大EMBA班，原本計畫共同舉行畢業典禮，並邀請管前往致詞，但面對台大近來因校長遴選案未獲得解決，此事受到校內部分教師激烈反對，台大管院及台大EMBA班尚在協調中。

至於台大已向教育部提出訴願，郭大維則說，「我們將按照相關行政救濟程序來走」，校方在5月4日收到教育部來文後，便已回函，針對教育部依舊希望台大重啟遴選，台大遴選委員會認定遴選結果並無問題，而支持大學自主以及遴選結果的立場，則獲得台大校務會議的支持，因此校方尊重合法產生的遴選委員會，以及校長遴選結果。

郭大維也說，盼政院能思考，並接受台大提訴願的原因與理由，盡快核定管上任為台大校長。

(中國時報)

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