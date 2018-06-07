台鐵銀髮便當 軟嫩又營養

2018年06月07日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

南瓜松子蔬食便當（台鐵提供）

為了慶祝131周年鐵路節，台鐵便當推出2款銀髮族的新特色便當，分別是「南瓜松子蔬食便當」及「照燒雞丁便當」，即日起在台北車站便當本舖1至5號店每天午、晚餐各限量供應100份，少油又少鹽，讓民眾吃得養生又健康。另外，台鐵更首次推出餐旅熊絨毛娃娃，身穿現存最久的車服員歷史服裝，首賣限量120個。

台鐵針對銀髮族挑選軟嫩好咀嚼的食材，推出「南瓜松子蔬食便當」，主食有「長壽果」之稱的松子，提升營養價值，加上富含膳食纖維的南瓜飯，以紅燒烤麩為主菜，搭配塔香茄子、清炒馬鈴薯絲及2款季節時蔬，適合追求養生飲食的銀髮朋友享用，也讓外食族有更健康養生的新選擇。

「照燒雞丁便當」特色為少油少鹽、簡化烹調、切割適中易入口，主菜選用雞丁佐以照燒醬汁提味，並灑上紅黃甜椒，增添色彩刺激食慾，搭配紫色洋蔥、用蕃茄汁跟蒸蛋配製而成彩虹茄汁蒸蛋，加上2款季節時蔬，讓民眾在享用便當之餘，也能吃得很健康又清爽。

台北鐵路餐廳經理蔡毓敏表示，團隊研發時間有兩三個月，非常重視養生，卡路里控制在800卡以內，期間不斷試菜；創新便當都以季節性為主，若發現便當銷售量、口碑狀況就會適時調整菜色，至於招牌排骨便當因有忠實顧客，應不受新口味影響，台鐵會在主顧客裡再找新顧客群。

「南瓜松子蔬食便當」每份售價100元、「照燒雞丁便當」每份售價80元，即日起每天午、晚餐各限量供應50份，還有廠商搭贈的紅茶。開賣後吸引不少銀髮族排隊購買，有民眾說，還沒吃過新菜色，想買來品嚐看看。

另外，台鐵局於6月8日至11日，首次推出餐旅熊絨毛娃娃「漢娜將─67年車服員夏季版」，不但考據現存最久的歷史服裝，更找來退休員工重現當年，首賣限量120個，售價490元。

餐旅服務總所供應課長陳世雄表示，會選擇民國67年夏季制服，是因為這是目前留存最早的一套制服，其他更早以前的因為存放在地下倉庫，因水災已被淹掉、遺失。

(中國時報)