內外資合擊 台股創4大驚奇

2018年06月07日 04:11 中國時報 呂淑美 ／台北報導 ／台北報導

台股內外資合擊，上市櫃總市值6日突破37兆元再創新猷，同時，上市櫃百元俱樂部攻抵181檔、權證成交值及上市電子零組件類股指數，亦同步刷新紀錄，寫下台股4大驚奇。法人指出，美股近期也多以中小型股為主流，漲股不漲市是「萬一行情」的趨勢。

外資回籠 4天大買226億

加權指數昨日大漲101點，以11201點收盤，並蓄勢突破今年1月23日11270點新高，櫃買指數在中小型股活蹦亂跳下，表現強勢、創10年來新高。值得注意的是，櫃買市值昨日來到3.59兆元，領先創歷史新高，上市市值則達33.51兆元，為史上第四高，合計上市櫃總市值達37.11兆元，亦為史上新高。日盛投顧總經理李秀利表示，近期資金輪動、類股輪漲，中小型股或中低價股也奮力表態，推升櫃買指數與市值同步創高。

外資昨日在集中市場再買超逾百億元，呈現連4買，6月以來4個交易日計買超226.71億元，但八大官股券商則逆勢調節，與外資對作連4賣，合計賣超56.74億元；外資買盤回籠，加上融資餘額昨日達1854億元創今年新高、中實戶及大戶持續進駐，內外資合擊，推升這波台股強漲。

股王股后扮多軍雙箭頭

股王大立光、股后國巨也扮演多軍雙箭頭。大立光昨日收4625元、大漲3.93％，大立光受到5月營收傳佳績激勵，股價再度發威蓄勢重返榮耀，也激勵光學股昨日大漲2.59％，漲勢非凡。

而國巨更是衝上漲停收1125元，股價與市值同步改寫歷史新高，激勵被動元件股華新科、奇力新、美磊及信昌電等股價、市值均同寫新高。在被動元件股的全面噴出飆漲下，電子零組件股指數昨日收120.68點，更刷新歷史新高。

受到被動元件、光學股、DRAM股、金氧半場效電晶體（MOSFET）等漲價題材，搭配5月營收創佳績，高價股漲勢凌厲，台股百元俱樂部來到181檔，同創新高。

中環錸德帶低價股噴出

不過，另一方面，中低價股在光碟雙雄中環及錸德大漲效應帶動，昨上演鹹魚翻身行情，37檔上市櫃漲停股中，有23檔股價低於30元。李秀利表示，中環、錸德效應擴大，類股輪漲，中低價股從電子擴散至傳產股輪番攻堅，是主要原因，惟提醒投資人要留意股價上漲是否為有基之彈。

(中國時報)