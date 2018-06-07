他靠南山創業 5年還千萬債

2018年06月07日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

南山人壽元創通訊處經理劉建三經常到學校演講，分享多年來的保險實務經驗，樂觀、幽默的形象，很難想像他曾開設13家餐廳，卻在28歲那年負債累累，所幸在最潦倒的時候，發現保險的重要性，還因辦理保單復效的機緣踏入南山人壽服務，在短短5年之內，人生就從谷底爬升，透過保險事業翻轉自己的人生。

劉建三透露，因為父母早逝，16歲就獨立生活，從修車廠、廚師學徒做起，但自己很清楚即使當上大廚，仍是幫老闆賺錢，因此一心想創業，退伍後便與朋友合夥，總計開了13家餐廳，卻因不擅管理、又投資錯誤，因而負債1300萬元。

劉建三說，即使有這段歷程，還是不想當只領固定薪水的上班族，依舊想創業、當老闆，接觸南山人壽後，發現在這邊當業務員有機會創業，且公司的承攬制度，不僅工作很自主，收入又能無上限，29歲便決定加入南山人壽團隊。

事實上，劉建三原本就是南山人壽的保戶，當他還是餐廳老闆時，一路看著他的業務員從基層做到經理，生活過得相當優渥，他加入前也懷疑，自己學歷不高、負債高達千萬元，真有機會翻身嗎？劉建三表示，當時他的業務員就說，南山的承攬制度是靠業績表現，只要多努力、勤跑就有機會爭取豐厚收入，月入百萬不是夢，且透過發展組織，自己成立通訊處後，就是自己當老闆，不用拿出大筆資金，如同是無虧損壓力的創業機會。

劉建三提到，加入南山後，針對新人有一系列課程，包括總公司完善的教育訓練、通訊處的補強教育、主管對個人的因材施教，讓他很快就上手；且承攬制度讓業務員更「自主」，可以站在客戶立場出發、設計適合的商品組合，幫客戶做專業規劃，與在其他公司做業務大不相同。

劉建三到南山工作3年後，財務狀況好轉，收入增加，很快買了房子，第5年擺脫千萬債務，現在已經財富自由。

劉建三認為，承攬制「放大」他的創業夢想，因為工作時間自由，讓他可以隨意安排自己想做的事，兼顧生活及工作。不僅成立元創通訊處，還有彈性的時間不斷提升自己，除了參加國際證照CFP的考試外，也赴美國管理科技大學研究所進修，未來也想攻讀博士、擴大視野，如果不是南山制度，讓他可以長時間不工作也無須請假、報備，根本沒辦法做到。

(中國時報)