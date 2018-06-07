危老安養放款 雷仲達促鬆綁

2018年06月07日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

建物、人口皆邁入「高齡化」，政府祭出危老重建、都更、長照等政策因應，但公股銀行卻礙於《銀行法》72-2條規定，承作不動產放款受限，縛手縛腳，信託公會理事長、合作金庫銀行董事長雷仲達呼籲，相關單位鬆綁法條，讓都更、危老重建、長照安養（含社會住宅）等非炒房的不動產政策性放款，排除融資限制之外，鼓勵更多銀行投入。

依《銀行法》72-2條規定，商業銀行辦理住宅建築、企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額合計的30％。為此，合庫等公股銀行在配合相關政策時，總感到綁手綁腳。

雷仲達指出，合庫不動產放款占比已逾29％，在配合政策上，無法放手去承作。反觀國營銀行不受這項法條限制，不動產放款占比甚至逾45％，「這是一場不公平競爭」，因為都更、危老重建、長照都是政府政策，公股銀行配合政策承作，應排除計算。

目前《危老重建條例》已獲三讀，可排除《銀行法》規範，但還須金管會就新制公布實施細節，《都更條例》一讀通過，仍有翻盤風險，至於長照的相關法令上，還需相關單位協助以行政命令或修法排除。

雷仲達說，台灣還看不到優質平價的安養社區，有錢的投資人可能沒有開發經營的能力；有能力開發的業者，可能沒有長期經營意願；有能力經營的安養機構，則可能沒有足夠的資金與合適的土地，但這些問題可以透過信託等機制進一步整合、達成。如未來順利推動，長照機構與幼兒園一起開發，並普及化，讓長者可就近獲安置在子女家附近的長照機構，子女送孩童上學時，便可順道探望父母。

至於其他政策性放寬，雷仲達指出，截至今年5月，合庫對中小企業放款餘額為6114億元，貢獻度在全體銀行間名列前茅；「5加2新創重點產業」放款餘額為4343億元，市占率第一，並可望在今年超出目標。

(中國時報)