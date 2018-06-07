郵包遭不法移動 遠雄貨棧停業2個月

2018年06月07日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

大陸郵包在遠雄貨棧遭不法移動，疑似走私毒品流入國內，關務署副署長謝鈴媛表示，此案獲報後，已主動展開行政調查，5月30日發出處分書，停止遠雄貨棧進儲、轉運貨物作業2個月，至於貨物消失的1小時2分鐘等疑點已送檢調調查。

相關人員指出，停止貨棧進儲、轉運貨物2個月，是罕見嚴重處罰，遠雄貨棧屬高度自主管理單位，貨物轉進時並無緝毒犬等查驗，出口時雖進行相關查驗，卻未發現藏毒，貨物遭貨主、司機移動，這中間是否有什麼問題，已由檢調調查，不方便說明。

對於此案遭質疑案情和上次「個人進口允許廠驗」離奇被偷走的400公斤機具如出一徹，關務署主管指出，已研究透過擴大GPS主動式通報等科技應用，及加設監視器等方式，亡羊補牢。

針對大陸郵包遭不法移動引發質疑，謝鈴媛指出，經查此貨櫃裝載貨物為T6海運轉空運貨品，要送至美國，提單記載貨名為郵包，128袋、重1975公斤，在5月7日由基隆港聯興貨櫃集散站卸存在遠雄貨棧，但遠雄專責人員收櫃後未依規定立即辦理拆櫃進倉，並擅將貨櫃置放空地，以致遭非法移出再運回。遠雄貨棧未盡到貨櫃安全與管理責任，已違反《海關管理進出口貨棧辦法》第17條第1項規定、情節重大，已依法處分，自6月15日起停止進儲T6轉運貨物作業2個月。

但對外傳貨櫃遭拖走4小時後再運回，台北關主管指出，經調閱錄影帶影像顯示，5月8日22時13分有一拖車駛入貨棧將該貨櫃拖出大門，並在23時15分拖回原處，進出貨棧時間共1小時2分鐘，並未如外傳4小時。

外界質疑原有郵包600包，台北關主管強調，從頭到尾，全案貨櫃申報艙單共2個主號，分別為72件、1112.4公斤及56件、862.6公斤，總計128件、1975公斤，事後拆櫃進倉，台北關會同緝毒犬隊查驗結果，件數、重量均與原申報相符，並無600件郵袋只還回100件情事。

(中國時報)