泳裝bye 美利堅小姐才智取勝

2018年06月07日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

隨著性別意識抬頭，加上#MeToo反騷擾運動推波助瀾，美國「美利堅小姐」（Miss America）大賽的主辦單位5日宣布，從今年9月的全國選拔賽開始，將取消重點項目之一的泳裝項目。意味不再以身材與臉蛋作為評選佳麗的絕對標準，更重視參賽者的才藝、智慧和想法。

這也是美利堅小姐大賽登場近百年來首次出現重大變革。顯示大賽不僅從選美賽向才藝賽靠攏的趨勢，更樂於向不同身材、體型的女性敞開大門的創舉。

泳裝秀 人氣高口碑低

自1921年在大西洋城舉行第一場比賽以來，美利堅小姐大賽就和泳裝秀成了同義詞。只不過初期，參賽者穿的是連身泳衣，後來才愈穿愈露，以三點不露的比基尼吸引電視機前觀眾。除了泳裝項目，另外加上才藝表演、機智問答等，報名資格為17歲至25歲之間的美國女性。

反物化 歡迎燕瘦環肥

「美利堅小姐」的賽事組委會（MAO）主席卡爾森（Gretchen Carlson）5日接受電視訪問時宣布，從今年9月的全國選拔賽開始，將取消泳裝項目。晚禮服項目同樣也會放寬限制，參賽者可以自行選擇上場時想要穿著的服飾。她也表示，以後大賽將定調為「競賽」（competition），而非「選美」（pageant）。

本身曾是1989年美利堅小姐的卡爾森直言：「不少年輕女性向我反應，她們希望參與我們的比賽，但是卻不想、也不願穿著高跟鞋和泳裝在伸展台上向公眾展現身體。」認為這是物化女性，而非為女性「充權」（empower）。卡爾森說，在選美賽中，泳裝項目一直是人氣很高但口碑卻很低的環節，其實大家更喜歡看選手們如何展現自己的才智，所以不擔心取消泳裝項目後，收視率會受影響。

譏佳麗身材 MAO換高層

她還表示，#MeToo（我也是）的反性騷擾社會運動是帶給美利堅小姐大賽革新力量的推手。她說，美國正出現一股文化革新，讓女性找到站起來的力量，讓她們對許多議題的意見能夠被人聽到。

去年底MAO高層被踢爆，在電郵中嘲笑歷屆冠軍身材，內容充斥粗俗、厭女用語，引發軒然大波，導致包括執行長在內的3名高層下台。經改選後，9名高層中有7名女性，並邀請福斯新聞（Fox News）前主播卡爾森擔任主席，挽救MAO受創的形象。

(中國時報)