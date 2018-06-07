台灣選美 運動服取代比基尼

友善列印
中國時報
／台北報導

「美利堅小姐」（Miss America）選美比賽主辦單位5日宣布將取消比基尼泳裝競賽項目，並接受各種身型的女性參選比賽，「全球城市形象大使暨全球城市小姐選拔大賽創辦人」張君如表示，「在不同國家、不同區域的選美大賽，都會受不同文化的影響而有所不同，最終主導權都在於主事者。」她舉例，台灣創立全球性選美行之多年，2014前進到大陸舉辦「全球城市形象大使」，選拔項目中沒有泳裝這個項目，而是改以「活力運動服」來替代泳裝。

她解釋，在選美項目裡，即使參賽者沒有穿上泳裝，穿少一點還是可以看到參賽者的體態跟膚色。她舉例，全球選美組織裡，不同的機構有不同的選美特色，如以女權主義為主的環球小姐、世界小姐訴求兒童福利問題、日本國際小姐則以日本國際文化為出發，還有訴求環保議題的菲律賓地球小姐等選美大賽，都有自己的選美魅力與特色。辦了15年的「全球城市小姐選拔大賽」，以城市文化為特色，在選拔過程中也不見得要參賽者穿上泳裝。

即將主辦「台越全球小姐大賽」的藝人海倫清桃認同，選美不一定要把全部的肉露出來給大家看才叫做美，佳麗們也可以穿著優雅的禮服亮相，即便是布料很多衣服，只要整體造型好看就是美。或許可以走運動服、短褲這種陽光路線，改變一般人的想法和觀念，「我覺得選美就是要選最漂亮的佳麗，可以成為未來的明星」。

(中國時報)

泳裝bye 美利堅小姐才智取勝 小檔案

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。