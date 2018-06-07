台灣選美 運動服取代比基尼

2018年06月07日 04:11 中國時報 蕭雅玲 、 林淑娟 ／台北報導 ／台北報導

「美利堅小姐」（Miss America）選美比賽主辦單位5日宣布將取消比基尼泳裝競賽項目，並接受各種身型的女性參選比賽，「全球城市形象大使暨全球城市小姐選拔大賽創辦人」張君如表示，「在不同國家、不同區域的選美大賽，都會受不同文化的影響而有所不同，最終主導權都在於主事者。」她舉例，台灣創立全球性選美行之多年，2014前進到大陸舉辦「全球城市形象大使」，選拔項目中沒有泳裝這個項目，而是改以「活力運動服」來替代泳裝。

她解釋，在選美項目裡，即使參賽者沒有穿上泳裝，穿少一點還是可以看到參賽者的體態跟膚色。她舉例，全球選美組織裡，不同的機構有不同的選美特色，如以女權主義為主的環球小姐、世界小姐訴求兒童福利問題、日本國際小姐則以日本國際文化為出發，還有訴求環保議題的菲律賓地球小姐等選美大賽，都有自己的選美魅力與特色。辦了15年的「全球城市小姐選拔大賽」，以城市文化為特色，在選拔過程中也不見得要參賽者穿上泳裝。

即將主辦「台越全球小姐大賽」的藝人海倫清桃認同，選美不一定要把全部的肉露出來給大家看才叫做美，佳麗們也可以穿著優雅的禮服亮相，即便是布料很多衣服，只要整體造型好看就是美。或許可以走運動服、短褲這種陽光路線，改變一般人的想法和觀念，「我覺得選美就是要選最漂亮的佳麗，可以成為未來的明星」。

(中國時報)