金正恩邀陸 開發北韓4據點

2018年06月07日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓媒體6日披露，今年5月在大連舉行的第2次陸朝峰會上，北韓領導人金正恩曾向大陸國家主席習近平提出大規模經濟合作要求。一旦新加坡「川金會」獲得成功，大陸將制定對朝經濟合作與援助計畫。

盼陸大型企業投資

南韓《中央日報》引述不具名消息人士的話說，在新加坡舉行的美朝峰會若成功，大陸將按北韓要求，具體制定與北韓經濟合作等相關援助方案。金正恩希望大陸協助北韓，以首都平壤、西海岸南浦港、邊境的新義州黃金坪和威化島，以及東海岸的清津港4個據點為中心進行開發。

北韓希望大陸山東省、遼寧省等地方政府動員轄區內的大型企業，針對上述地點進行投資開發。這意味金正恩從核武與經濟並進路線轉向經濟發展路線之後，計畫透過在東部、西部和北部打造據點城市，以帶動當地經濟發展。

25個經濟特區招商

消息人士透露，以往進入北韓的大陸企業大多是中小型企業，無力進行大規模基礎設施開發建設。據悉，第二次中朝會談後，雙方已開始討論平壤基礎建設、大型保險公司投資、咸鏡南道端川地區等資源豐富地區的開發投資等問題。

從地理位置上看，山東省臨近北韓的平壤和南浦，遼寧省則與新義州邊境地區和黃金坪、威化島經濟貿易區距離不遠，因此可望大幅降低投資和物流成本。

目前，北韓正推動發展羅先經濟貿易區、開城工業園區、金剛山旅遊特區、新義州國際經濟區、黃金坪與威化島經濟貿易區等5大中央級大規模經濟特區，及20餘個中小規模經濟特區的招商活動。

陸將擴大雙方合作

此外，《日本東京新聞》最近引述陸朝關係知情人士稱，「習主席在大連會談上表示，根據北韓無核化的進展，中國將逐步擴大與朝經濟合作」。

南韓國民大學中國系教授尹炅雨則分析，「北韓希望中國採取以往南韓政府透過現代峨山公司展開經濟合作的方式，對朝進行大規模投資。對於中國政府來說，經濟合作也有利中朝保持更密切的關係，並增強中對朝的影響力」。

(中國時報)