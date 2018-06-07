朝盼恢復與我經貿往來

2018年06月07日 04:11 中國時報 張佩芬 ／台北報導 ／台北報導

台朝經貿協會理事長黃延朗指出，北韓「朝台經貿協會」已來函邀請我方前往北韓舉行雙邊經貿合作會議，希望我方儘早恢復台朝經貿往來。黃延朗指出，在去年9月25日我政府禁止台朝貿易之前，我輸往北韓貨載最高一年有上千萬美元，自北韓進口貨載也有上千萬美元。

據經濟部國貿局統計，2017年北韓是台灣第173大貿易夥伴、第139大進口夥伴、第216大出口夥伴，我出口到北韓的金額為4萬5495美元，自北韓進口的金額高達270萬4225美元。

黃延朗指出，過去台灣自北韓進口貨載最大宗是煤炭，由貿易商進口，轉賣給中鋼等企業，另煙囪過濾用以及農業用的氧化鎂，早年有台灣企業投資設廠的機具等，藉以取得固定貨源，另也有台商投資人蔘田，以取得經銷權，但近幾年台朝間貿易障礙越來越多，這些合作都斷掉了。

實際上北韓喜歡台灣的產品，包括科技、醫療與民生用品，金正恩就是用HTC手機，2009年是北韓方面先成立朝台經貿協會，我方應邀成立對口單位，台朝經貿協會最多有60多家會員公司，目前僅剩30餘家。

2002年朝鮮政府與華信航空、東南旅行社曾經合作，以包機方式自台北首航直飛朝鮮平壤，當時該國萬人場的「阿里郎」藝術演出相當轟動，2006年三方再度合作推出行程，卻因為北韓核彈試爆而臨時取消，如今北韓可望與國際社會建立正常關係，華信航空高層表示，是否再推出北韓包機，甚或爭取定期航線，要看雙方情勢發展與總公司華航的態度。

(中國時報)