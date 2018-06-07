川安7會 聚焦美對朝施壓立場

日本首相安倍晉三（中）和夫人安倍昭惠6日在東京羽田機場登機，出發前往華府。安倍將第7次與美國總統川普會面。（美聯社）

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中國時報
／東京6日電

川金會日漸逼近之際，日本首相安倍晉三7日（台灣時間8日凌晨）將與美國總統川普會面，這是兩人第7次見面，可能提及北韓及美日貿易問題。有關川普不想再提對北韓施壓，以及川普在會談中將如何表態，引起各界關注。

安倍6日傍晚啟程赴華府，意圖趕在川金會前和川普協商有關北韓的議題，並再度確認美方立場，盼美國仍在北韓完全無核化及解決綁架問題上與日本緊密合作。日本主張，在北韓未採取實現完全、可驗證且不可逆的無核化目標，以及廢棄所有彈道飛彈的具體行動前，仍應維持最大限度施壓，美國過去一直支持這項作法。

川普日前改口稱，對北韓「已不想使用最大限度施壓的語句」，可看出川普原本對北韓強硬的態度已有所轉變。白宮5日表示，美日峰會應該會提及下周的川金會和美日貿易問題，川普可能強烈要求日本削減貿易逆差。

安倍結束華府之行後，將轉往加拿大出席8日舉行的G7峰會。據悉，日本政府決定峰會上，要求把實現北韓「完全、可驗證且不可逆非核化」的必要性寫入領袖宣言。安倍也將要求把立即解決北韓綁架日本人問題寫入宣言。至於是否要求將4月G7外長會議聯合聲明中對北韓「維持最大限度施壓」這一表述寫入領袖宣言，安倍將結合川普的意向做出最後判斷。

(中國時報)

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