福建惠台66條 深化閩台交流

2018年06月07日 04:11 中國時報 陳政錄 ／廈門報導 ／廈門報導

第10屆海峽論壇昨於廈門開幕，福建發布《進一步促進閩台經濟文化交流合作66條措施》，圖為福建省委書記于偉國致詞。（中新社）

福建惠台66條 四大重點

繼上海後，大陸又一「省級」落實惠台措施細項出爐。第10屆海峽論壇6日於廈門開幕，福建發布《進一步促進閩台經濟文化交流合作66條措施》，包括支持台資農業企業、通關檢驗相互認證等助推閩台農漁等商品來往、開放部分持台灣證照的專業人士可在閩執業，以及購屋享同等待遇等。另外，也鼓勵「未來過大陸」的台灣同胞來閩參訪交流，邀請單位將提供相應接待便利服務。

鼓勵未來過大陸台胞

此外，A股6月1日已被納入MSCI新興市場指數，為便利台胞搶進A股入摩商機，昨天論壇登場之際，中國證券投資基金業協會也在官網送上賀禮。公告開放在台取得證券投信投顧業務資格者，只要通過中國證券投資基金業協會在大陸組織的《基金法律法規、職業道德與業務規範》考試，即可申請註冊大陸基金從業資格，無需參加專業知識考試。

福建省省委書記于偉國在第十屆海峽論壇致詞時表示，為貫徹落實中央《促進兩岸經濟文化交流合作若干措施》（惠台31條），福建66條將在既有31條基礎上，聚焦台胞台企需求，突出先行先試、人才交流、合作往來特點，為台胞、台企在閩發展、就業創業創造更有利條件，加深成效展現。

給予台企同等待遇

福建66條措施共可分為四大部分，擴大閩台經貿合作共27條、支持台胞在閩實習就業創業22條、深化閩台文化交流8條、方便台胞在閩安居樂業9條。

在1到5條及9到22條，細化給予台企同等待遇內容，包括鼓勵參與《福建省實施〈中國製造2025〉行動計劃》、台資企業可公平參與閩各級政府採購，以及支援在閩台資企業的境外母公司或子公司在境內發行人民幣債券等方案。

6到8條則針對當地許多從事農業的台商、個體戶，發布專項激勵。23到27條，擴大原在平潭等試驗區試點的快速驗放、通關模式，促進兩地貨品往來，並鼓勵台商藉福建拓銷歐亞大陸市場。

務農台商專項激勵

磁吸台灣人才方面，台青在福建實習實訓時間連續不低於15天者，承接台青實習企業可享有每位補助5000元人民幣（新台幣約2.3萬元）標準，此外，也開放台灣專業技術人員在福建自貿區內開展業務；且為留下人才，更進一步開放台胞購買自住用房，享與當地同等待遇。

(中國時報)